3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı: “Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor”
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını belirledi. Bu hesaplardaki paranın suç örgütlerine gittiği tespit edilirken, banka hesaplarını kullandıran kişiler adli makamlara bildirildi. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 3 bin sanal pos da kapatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise vatandaşların farkında olmadan suça bulaştıkları uyarısında bulundu.
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele, suç gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi.