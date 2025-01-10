4,5 büyüklüğündeki deprem neyin işareti? Prof. Dr. Okan Tüysüz: “7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var”

Erzurum Pasinler’de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem gözleri bölgeye çevirdi. Bu deprem beraberinde bir çok soru işaretini de akıllara getirdi. Bölgede büyük bir deprem olur mu? Olursa hangi kentler risk altında? Bu soruları Jeoloji Mühendisi Profesör Okan Tüysüz yanıtladı. Haber: Deniz Tüysüz

4,5 büyüklüğündeki deprem neyin işareti? Prof. Dr. Okan Tüysüz: “7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var” - 1

Erzurum’un Pasinler ilçesinde çarşamba günü meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem gözlerin bir kez daha bu bölgeye çevrilmesine neden oldu.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki deprem riskine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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4,5 büyüklüğündeki deprem neyin işareti? Prof. Dr. Okan Tüysüz: “7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var” - 2

Erzurum’un içinden diri fay geçen Türkiye’nin 24 ilinden biri olduğunu söyleyen Tüysüz, “Bugün yarın deprem olacağına dair herhangi bir şey söyleyemeyiz ama eninde sonunda Erzurum ve çevresi depremlerle sarsılacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Tüysüz, her an depreme hazır olunması gerektiğini vurguladı.
4,5 büyüklüğündeki deprem neyin işareti? Prof. Dr. Okan Tüysüz: “7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var” - 3

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ VAR

Uzmanlara göre Erzincan’dan başlayan Gürcistan’a kadar uzanan Kuzey Doğu Anadolu Fayı'nda yer alan Erzurum’da büyüklüğü 7’yi bulabilecek deprem olabilir.

4,5 büyüklüğündeki deprem neyin işareti? Prof. Dr. Okan Tüysüz: “7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var” - 4

BÖLGE 41 YIL ÖNCE BÜYÜK DEPREMLE SARSILDI

Erzurum’da 1983 yılında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki Narman depremini anımsatan Tüysüz, “Dolayısıyla aynı şeyi geleceğe de yansıttığımız zaman yine 6.9-7 büyüklüğüne varan depremler olması gerekir.” şeklinde konuştu.

4,5 büyüklüğündeki deprem neyin işareti? Prof. Dr. Okan Tüysüz: “7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var” - 5

Bölgede dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise Bingöl Karlıova’dan başlayıp, Marmara Denizi’ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı.

4,5 büyüklüğündeki deprem neyin işareti? Prof. Dr. Okan Tüysüz: “7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var” - 6

Bu fay hattının 7,2 büyüklüğüne varabilecek sarsıntı üretme potansiyeli olduğunu anlatan Tüysüz, “Bu deprem olduğu taktirde Bingöl, Erzincan, Elazığ o civarda etkili olur.” dedi.

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