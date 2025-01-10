4,5 büyüklüğündeki deprem neyin işareti? Prof. Dr. Okan Tüysüz: “7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var”
Erzurum Pasinler’de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem gözleri bölgeye çevirdi. Bu deprem beraberinde bir çok soru işaretini de akıllara getirdi. Bölgede büyük bir deprem olur mu? Olursa hangi kentler risk altında? Bu soruları Jeoloji Mühendisi Profesör Okan Tüysüz yanıtladı. Haber: Deniz Tüysüz
Erzurum’un Pasinler ilçesinde çarşamba günü meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem gözlerin bir kez daha bu bölgeye çevrilmesine neden oldu.Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki deprem riskine ilişkin açıklamalarda bulundu.