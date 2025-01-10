4,5 büyüklüğündeki deprem neyin işareti? Prof. Dr. Okan Tüysüz: “7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var”

Erzurum’un içinden diri fay geçen Türkiye’nin 24 ilinden biri olduğunu söyleyen Tüysüz, “Bugün yarın deprem olacağına dair herhangi bir şey söyleyemeyiz ama eninde sonunda Erzurum ve çevresi depremlerle sarsılacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Tüysüz, her an depreme hazır olunması gerektiğini vurguladı.