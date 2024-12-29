4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Deprem potansiyeli büyük

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz’de meydana gelen depremlere ilişkin uyarıda bulundu. Muğla ve çevresinde de hissedilen depremlerin, Plini-Strabo Fay Zonu’nda yaşandığını belirten Görür, “Bu zonda Afrika levhası, Anadolu levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon.” dedi.

4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Deprem potansiyeli büyük - 1

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz’deki deprem potansiyeline ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Deprem potansiyeli büyük - 2

4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN UYARI

Görür’ün uyarısı bugün saat 11.02’de Girit açıklarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından geldi.

4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Deprem potansiyeli büyük - 3

"DEPREM POTANSİYELİ BÜYÜK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, Akdeniz’de Girit çevresinde yaşanan depremlerin Plini-Strabo Fay Zonu’nda yaşandığını kaydetti.

“Bu zonda Afrika levhası, Anadolu levhasının altına dalıp tüketiliyor.” ifadesini kullanan Naci Görür, “Deprem potansiyeli büyük bir zon.” uyarısında bulundu.
4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Deprem potansiyeli büyük - 4

AKDENİZ SON HAFTALARLA DEPREMLERLE GÜNDEMDE

Akdeniz’de son haftalarda orta şiddette birçok deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Görür, Girit Adası açıklarında geçen hafta meydana gelen sarsıntıların ardından bir paylaşımda daha bulunmuştu.

Bu paylaşımında da Plini-Strabo Fay Zonu’na işaret eden Görür, söz konusu fay zonunun Helen-Kıbrıs yayının bir parçası olduğuna dikkat çekmişti.
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