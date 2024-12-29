4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Deprem potansiyeli büyük

AKDENİZ SON HAFTALARLA DEPREMLERLE GÜNDEMDE

Akdeniz’de son haftalarda orta şiddette birçok deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Görür, Girit Adası açıklarında geçen hafta meydana gelen sarsıntıların ardından bir paylaşımda daha bulunmuştu.

Bu paylaşımında da Plini-Strabo Fay Zonu’na işaret eden Görür, söz konusu fay zonunun Helen-Kıbrıs yayının bir parçası olduğuna dikkat çekmişti.