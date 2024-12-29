4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Deprem potansiyeli büyük
Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz’de meydana gelen depremlere ilişkin uyarıda bulundu. Muğla ve çevresinde de hissedilen depremlerin, Plini-Strabo Fay Zonu’nda yaşandığını belirten Görür, “Bu zonda Afrika levhası, Anadolu levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon.” dedi.
Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz’deki deprem potansiyeline ilişkin bir paylaşımda bulundu.
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