4,5 euroluk zam isyanı: Firmalar seferleri durdurdu, Çeşme Limanı boş kaldı
Yunanistan, 0,5 cent olan uluslararası gemi liman güvenlik hizmeti bedelini 5 euroya çıkardı. Duruma tepki gösteren acenteler bu hafta sonu Çeşme’den Sakız Adası’na sefer yapmama kararı aldı. Grev nedeniyle Çeşme Limanı bugün boş kaldı. Taraftar arasında çarşamba günü yapılması beklenen toplantıdan uzlaşı çıkmazsa, seferlerin önümüzdeki hafta sonu da yapılmaması bekleniyor.
Yunanistan, 0,50 cent olan uluslararası gemi liman güvenlik hizmeti ödemesini, kişi başı 5 euroya çıkardı. 10 Haziran’da alınan kararla, daha önce satılan biletlerin zamdan etkilenmeyeceği bildirildi.