4,5 euroluk zam isyanı: Firmalar seferleri durdurdu, Çeşme Limanı boş kaldı

Sakız Adası Belediyesi’ne geriye dönük olarak 5 euroluk bedeli ödeyemeyeceklerini söylediklerini anlatan Ertürk, “Buna bir çözüm yaratacaklarını söylediler. Fakat bu parayı alacağız dediler. Bu artık bizim maliyetlerimizin çok üstünde olduğu için ödeyemeyeceğimizi ifade ettik. Görüşmeler yapıldı ama henüz sonuç yok.” dedi.