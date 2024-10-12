4,5 euroluk zam isyanı: Firmalar seferleri durdurdu, Çeşme Limanı boş kaldı

Yunanistan, 0,5 cent olan uluslararası gemi liman güvenlik hizmeti bedelini 5 euroya çıkardı. Duruma tepki gösteren acenteler bu hafta sonu Çeşme’den Sakız Adası’na sefer yapmama kararı aldı. Grev nedeniyle Çeşme Limanı bugün boş kaldı. Taraftar arasında çarşamba günü yapılması beklenen toplantıdan uzlaşı çıkmazsa, seferlerin önümüzdeki hafta sonu da yapılmaması bekleniyor.

4,5 euroluk zam isyanı: Firmalar seferleri durdurdu, Çeşme Limanı boş kaldı - 1

Yunanistan, 0,50 cent olan uluslararası gemi liman güvenlik hizmeti ödemesini, kişi başı 5 euroya çıkardı. 10 Haziran’da alınan kararla, daha önce satılan biletlerin zamdan etkilenmeyeceği bildirildi.

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4,5 euroluk zam isyanı: Firmalar seferleri durdurdu, Çeşme Limanı boş kaldı - 2

Ancak, kapıda vize uygulaması nedeniyle yoğun ilgi gören Sakız Adası’na feribot biletleri günler öncesinden satılmıştı.

Sakız Adası Belediyesi, temmuz ve ağustos ayında satılan biletler için 5’er euroluk hizmet bedeli isteyince, işletmeler duruma tepki gösterdi.
4,5 euroluk zam isyanı: Firmalar seferleri durdurdu, Çeşme Limanı boş kaldı - 3

Firmalar, 12-13 Ekim tarihlerinde karşılıklı olarak seferleri durdurma kararı aldı.

Kararla birlikte hafta sonları yoğunluk yaşanan Çeşme Limanı’nın bugün boş olduğu görüldü.
4,5 euroluk zam isyanı: Firmalar seferleri durdurdu, Çeşme Limanı boş kaldı - 4

Seferlerini durduran acentelerden birinin yetkilisi olan Nezihe Ertürk, “10 Haziran tarihinde Sakız Adası Belediyesi 0,50 cent olan vergiyi 5 euroya çıkaracağını söyledi. Ancak biz zaten haziran, temmuz, ağustos biletlerini satmıştık.” İfadelerini kullandı.

4,5 euroluk zam isyanı: Firmalar seferleri durdurdu, Çeşme Limanı boş kaldı - 5

Sakız Adası Belediyesi’ne geriye dönük olarak 5 euroluk bedeli ödeyemeyeceklerini söylediklerini anlatan Ertürk, “Buna bir çözüm yaratacaklarını söylediler. Fakat bu parayı alacağız dediler. Bu artık bizim maliyetlerimizin çok üstünde olduğu için ödeyemeyeceğimizi ifade ettik. Görüşmeler yapıldı ama henüz sonuç yok.” dedi.

4,5 euroluk zam isyanı: Firmalar seferleri durdurdu, Çeşme Limanı boş kaldı - 6

Türk tarafında üç, Yunan tarafında bir firmanın seferlerini durdurduğunu anlatan Ertürk, “Görüşmeler devam ediyor. Çarşamba günü bir toplantımız var ama eğer bir sonuç alamazsak önümüzdeki hafta sonu da devam edecek.” şeklinde konuştu.

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