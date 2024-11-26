4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür’den dikkat çekici yorum: “Endişe verici”

Malatya’da dün akşam saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından Malatya Fay Zonu’na dikkat çekti. Bu fayda son büyük depremin 2 bin 500 yıl önce yaşandığını söyleyen Görür, “Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı.” uyarısında bulundu.

4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür’den dikkat çekici yorum: “Endişe verici” - 1

Malatya’da dün akşam saat 20.20’de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür’den dikkat çekici yorum: “Endişe verici” - 2

PANİK YARATTI

9,75 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Bazı vatandaşlar depremin ardından evlerini terk edip, sokağa çıktı.
4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür’den dikkat çekici yorum: “Endişe verici” - 3

OLUMSUZLUĞA NEDEN OLMADI

Deprem, Malatya ve çevresinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Sarsıntının ardından ekiplerin saha çalışması gerçekleştirdiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” dedi.

4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür’den dikkat çekici yorum: “Endişe verici” - 4

NACİ GÖRÜR: SON BÜYÜK DEPREM 2 BİN 500 YIL ÖNCE YAŞANDI

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

Depremin Malatya Fay Zonu içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Görür, burada son büyük depremin 2 bin 500 yıl önce yaşandığını anlattı.
4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür’den dikkat çekici yorum: “Endişe verici” - 5

“ENDİŞE VERİCİ”

Bölgedeki sarsıntılar için “Endişe verici.” yorumunu yapan Naci Görür, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve üniversiteler gibi ilgili kuruluşların, çalışma gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etti.

DAHA FAZLA GÖSTER