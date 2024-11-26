4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür’den dikkat çekici yorum: “Endişe verici”
Malatya’da dün akşam saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından Malatya Fay Zonu’na dikkat çekti. Bu fayda son büyük depremin 2 bin 500 yıl önce yaşandığını söyleyen Görür, “Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı.” uyarısında bulundu.
Malatya’da dün akşam saat 20.20’de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğunu açıkladı.