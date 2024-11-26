4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür’den dikkat çekici yorum: “Endişe verici”

“ENDİŞE VERİCİ”

Bölgedeki sarsıntılar için “Endişe verici.” yorumunu yapan Naci Görür, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve üniversiteler gibi ilgili kuruluşların, çalışma gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etti.