4,8’lik deprem sınır köyünde hasara neden oldu: Evlerin duvarları yıkıldı

Irak’ın Erbil kentinde dün saat 21.03’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Hakkari merkez ve Irak sınırındaki Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de hissedildi.

Bu ilçelerde yaşayanlar kısa süreli panik yaşarken, Yüksekova ilçesinin Irak sınırı hattındaki Yeşiltaş köyündeki bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlak oluştu ya da kısmen yıkıldı.

Hakkari'de hissedilen deprem sonrası Naci Görür'den uyarı