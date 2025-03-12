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4,8’lik deprem sınır köyünde hasara neden oldu: Evlerin duvarları yıkıldı

Irak’ın Erbil kentinde dün akşam saatlerinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Irak sınırında bulunan Yeşiltaş köyünde 20 evde hasara neden oldu.

4,8’lik deprem sınır köyünde hasara neden oldu: Evlerin duvarları yıkıldı - 1

Irak’ın Erbil kentinde dün saat 21.03’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Hakkari merkez ve Irak sınırındaki Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de hissedildi.

Bu ilçelerde yaşayanlar kısa süreli panik yaşarken, Yüksekova ilçesinin Irak sınırı hattındaki Yeşiltaş köyündeki bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlak oluştu ya da kısmen yıkıldı.

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TÜRKİYE HABERLERİ

4,8’lik deprem sınır köyünde hasara neden oldu: Evlerin duvarları yıkıldı - 2

Bölgeye giden AFAD ekipleri, ev ve ahırlarda hasar tespit çalışması yaptı.

80 haneli köyün yaklaşık 20 hanesinde hasar olduğu belirtildi.

4,8’lik deprem sınır köyünde hasara neden oldu: Evlerin duvarları yıkıldı - 3

Köylülerden Kerimhan Baykal, deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirdiklerini söyledi.

4,8’lik deprem sınır köyünde hasara neden oldu: Evlerin duvarları yıkıldı - 4

İftar için yakınlarının evinde misafirlikte olduklarını anlatan Baykal, “Depremle birlikte kendimizi dışarı attık. Komşularımızın evlerinin duvarlarında çatlaklar oluştu. Kendi evimize geldiğimizde ise evimin bir duvarı tamamen yıkılmıştı.” dedi.

4,8’lik deprem sınır köyünde hasara neden oldu: Evlerin duvarları yıkıldı - 5

Zeynep Bafra ise deprem ile birlikte kendilerini dışarı attıklarını ve o anda büyük bir korku yaşadıklarını söyledi.

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