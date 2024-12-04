4 Aralık Madenciler Günü: Madenciler Günü mesajları ve sözleri

MADENCİLER GÜNÜ TARİHİ

Azize Barbara, Hristiyan inancına göre zorlu ve tehlikeli mesleklerde çalışanların, özellikle madencilerin koruyucu azizidir.

Efsaneye göre, Barbara, babası tarafından yüksek bir kuleye kapatılmış ve Hristiyan olduğu için öldürülmüştür. Efsaneye göre, babası Barbara’yı öldürdükten sonra yıldırım çarpmasıyla ölmüştür. Bu nedenle Barbara, ani ölümlerden ve tehlikelerden koruyucu olarak kabul edilmiştir.



4 Aralık, Azize Barbara’nın ölüm günü olarak anılır ve bu nedenle madenciler ile tehlikeli mesleklerde çalışanlar için bir anma ve kutlama günü haline gelmiştir.