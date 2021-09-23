4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi
İngiltere’nin 4 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından 90 kişilik ilk turist kafilesi, Antalya'ya geldi.
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İHA 23.09.2021 - 23:01
İngiltere, Corona virüs tedbirleri çerçevesinde, 17 Mayıs’tan beri Türkiye’yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirmişti.
Karardan 4 ay sonra İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Twitter hesabından, vatandaşlarına uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin birleştirmesi açıklamasını yaptı.
Bakan Shapps, Türkiye’yi 22 Eylül’den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını açıkladı.
4 aylık bir aradan sonra İngiliz turistler yeniden Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmeye başladı.
Buna göre İngiltere’nin East Midlands kentindeki East Midlands Havalimanı'ndan kalkan uçak, 90 yolcusuyla saat 21.15'de Antalya Havalimanına indi.
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