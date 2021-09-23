4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

İngiltere’nin 4 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından 90 kişilik ilk turist kafilesi, Antalya'ya geldi.

İHA 23.09.2021 - 23:01

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi - 1
İngiltere, Corona virüs tedbirleri çerçevesinde, 17 Mayıs’tan beri Türkiye’yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirmişti.
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi - 2
Karardan 4 ay sonra İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Twitter hesabından, vatandaşlarına uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin birleştirmesi açıklamasını yaptı.
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi - 3
Bakan Shapps, Türkiye’yi 22 Eylül’den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını açıkladı.
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi - 4
4 aylık bir aradan sonra İngiliz turistler yeniden Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmeye başladı.
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi - 5
Buna göre İngiltere’nin East Midlands kentindeki East Midlands Havalimanı'ndan kalkan uçak, 90 yolcusuyla saat 21.15'de Antalya Havalimanına indi.
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi - 6
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi - 7
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi - 8
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi - 9
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi - 10
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi - 11
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi - 12
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi - 13

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