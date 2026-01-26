4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
26.01.2026 17:34
Son Güncelleme: 26.01.2026 17:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde partisine katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı.
Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den AK Parti'ye katıldı.
