4 bin 69 lira cezası var: Kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek?

Yurt genelinde soğuk hava ve karın etkili olması dolayısıyla ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması ile lastik değişimi yapan servis noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

4 bin 69 lira cezası var: Kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek? - 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. Ekipler, tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

4 bin 69 lira cezası var: Kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek? - 2

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI CEZASI NE KADAR? 

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

4 bin 69 lira cezası var: Kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek? - 3

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ 

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER