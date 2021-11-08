4 bin lira harcayarak kendi tasarladığı elektrikli bisikleti yaptı

Afganistan'dan Konya'ya gelen 37 yaşındaki Mustafa Muhammedi, çalışmaya başladığı ahşap atölyesinden arta kalan zamanlarında hurda malzemeler toplayarak kendisine elektrikli bisiklet yaptı. 4 bin liraya mal olan bisikletin tamamlaması 50 gün sürdü.

Haberler - DHA 08.11.2021 - 16:57

4 bin lira harcayarak kendi tasarladığı elektrikli bisikleti yaptı - 1

Evli 2 çocuk babası Mustafa Muhammedi, bir ahşap atölyesinde lazer kesim ustası olarak işe başladı.

Afganistan'da kendi çizip, tasarımını yaptığı güneş enerjisiyle çalışan 2 kişilik aracını geride bırakıp Konya'ya gelmenin üzüntüsüyle  yeniden çizimler yapmaya başladı.

4 bin lira harcayarak kendi tasarladığı elektrikli bisikleti yaptı - 2

Evden işe gidip gelebilmek için kendine bir elektrikli bisiklet tasarlayan Muhammedi hurda malzemeleri toparlayarak, elektrikli bisikleti evinde 50 günde tamamladı.

4 bin lira harcayarak kendi tasarladığı elektrikli bisikleti yaptı - 3

"BİR SONRAKİ PROJEM GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN HİBRİT TEKNE"

Mustafa Muhammedi, “Hurdacılardan eski malzemeleri topladım, yeni birkaç malzemeyle de tamamladım. Çevredekiler motosikletimi görünce güzel olmuş diyorlar.

Çocukluğumdan beri çizim yapıp, bir şeyler tasarlamak benim hobim haline geldi. Bunu yaparken eşim de yardım etti. Hatta bana altın takılarını bozdurup borç verdi. Bir sonraki projem de güneş enerjisiyle çalışan hibrit tekne olacak. Ama tabi malzeme ve bir atölye gerekiyor.

4 bin lira harcayarak kendi tasarladığı elektrikli bisikleti yaptı - 4

Afganistan’da yaptığım aracı orada bırakmak zorunda kaldım. Bu da beni çok üzdü. Onu yapmak için 90 gün emek verdim.

Çok güzel oldu ama maalesef buraya gelmek zorunda kaldık. Devlet bu araca izin verirse trafiğe kaydettireceğim” dedi.

4 bin lira harcayarak kendi tasarladığı elektrikli bisikleti yaptı - 5

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