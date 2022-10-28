4 bin liraya kiralık harabe ev tepki çekti

İstanbul Esenler'de bir ev sahibi harabe haldeki evine 4 bin lira kira isteyerek ilan verdi. Sosyal medyada yayılan ilan tepki çekti.

4 bin liraya kiralık harabe ev tepki çekti - 1

İstanbul'da son dönemde kiralık ev fiyatlarında artış yaşanıyor. Bazı ev sahipleri de bu durumu fırsata çevirmeye devam ediyor.

4 bin liraya kiralık harabe ev tepki çekti - 2

Esenler Davutpaşa Mahallesi'nde bir kişi ise daha önce kömürlük ve depo olarak kullanılan giriş katındaki evini emlakçıya verdi.

4 bin liraya kiralık harabe ev tepki çekti - 3

Emlakçı da evi internet sitesi ilan koyarak 4 bin lira kira istedi. İlan sitesinde bakımsız 2+1 daireye 4 bin lira kira istenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

4 bin liraya kiralık harabe ev tepki çekti - 4

Duvarlarında rutubetli, mutfak tezgahının kırık, tuvaletin ise kullanılamayacak durumda olan evi kiralamak isteyenler fotoğrafları görünce vazgeçti. Ev ilandan kaldırılırken, emlakçı evde tadilat yapılacağını belirtti.

4 bin liraya kiralık harabe ev tepki çekti - 5

Evi kiralamak isteyenlerden Furkan Türeli, "4 bin lira yazınca ucuz diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik'. Fotoğrafları başka yerlere attık bu kadar vicdansızlık olamaz dedik. Ev sahibini direkt engelledik. Bir de 4 bin lira depozito istemiş çok ilginç" dedi.

4 bin liraya kiralık harabe ev tepki çekti - 6
4 bin liraya kiralık harabe ev tepki çekti - 7
4 bin liraya kiralık harabe ev tepki çekti - 8
4 bin liraya kiralık harabe ev tepki çekti - 9
4 bin liraya kiralık harabe ev tepki çekti - 10
4 bin liraya kiralık harabe ev tepki çekti - 11

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