4 bin liraya kiralık harabe ev tepki çekti

Evi kiralamak isteyenlerden Furkan Türeli, "4 bin lira yazınca ucuz diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik'. Fotoğrafları başka yerlere attık bu kadar vicdansızlık olamaz dedik. Ev sahibini direkt engelledik. Bir de 4 bin lira depozito istemiş çok ilginç" dedi.