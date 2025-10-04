4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajları: "Mutlu anılarımızda, yaşamın özünde, doğanın bütününde onlar da var"

"Onlarla anı biriktirmek, dünyanın en güzel hissi!

Sevgiyle yanında olup haklarını gözetmek de onlar için en güzel hediye. Dünya Hayvanları Koruma günü kutlu olsun"



"Mutlu anılarımızda, yaşamın özünde, doğanın bütününde onlar da var. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."



"Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü!Tüm canlıların sevgiye, korunmaya ve güvenli bir yaşam alanına ihtiyacı var.

Unutmayalım, onlar bize emanet!"