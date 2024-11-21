4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu kardeşler Valentino ve Mariao Ivankova, 4 gün sonra Kayseri sınırlarında bulundu. Kız kardeşlerin kamp çadırı sayesinde hayatta kaldıkları belirtilirken yapılan tetkikler sonucu sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlenen dağcı kardeşler, taburcu edildi.

4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı? - 1

Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova, jandarma AFAD, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmada, Yahyalı ilçesindeki Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı? - 2

İki kız kardeş, sağlık görevlileri eşliğinde Kayseri'ye sevk edildi.

4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı? - 3

Burada genel sağlık kontrolleri yapılan dağcıların durumunun iyi olduğu belirlendi.

4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı? - 4

Dağcı kız kardeşler burada, AFAD İl Müdürü Rifat Genç'in telefonu aracılığıyla Belarus'un Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ile görüntülü görüştü.

4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı? - 5

"BÜYÜK İŞ BAŞARDILAR"

Mariao İvankova, telefon görüşmesinde, Türk ekiplerin dağda kendilerini kurtardığını, ekipleri görünce sevinç yaşadıklarını belirterek, "Dağda bizi bularak büyük bir iş başardılar. Yukarıdayken çok telaşlanıp korktuk. Bizi gördüklerinde hayata döndük. Sizin yardımınız çok büyüktü. Aşağı indiğimizde çok insan gördük. Hepsi bize sevgiyle baktı." diye konuştu.

4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı? - 6

Genç, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada zorlu hava şartlarına rağmen arama çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak kayıp kardeşleri 54 kişiyle aradıklarını dile getirdi.

4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı? - 7

NASIL HAYATTA KALDILAR?

"Hipotermiye girmeleri konusunda çok korktuk." diye konuşan Genç, "Kendileri kayalıklarda kar yağışından sonra da kamp çadırının içerisinde konaklamışlar. Ancak yön bilgileri olmadığı için o alanda sıkışıp kalmışlar. Kar yağışından dolayı da nereye gideceklerini bilemedikleri için birazcık da bitkin düşüp beklemişler." dedi.

4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı? - 8

BUGÜN TABURCU EDİLDİLER

Yapılan tetkikler sonucu sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlenen dağcı kardeşler, taburcu edildi.

4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı? - 9
4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı? - 10
4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı? - 11
4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı? - 12
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