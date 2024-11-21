4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?

NASIL HAYATTA KALDILAR?

"Hipotermiye girmeleri konusunda çok korktuk." diye konuşan Genç, "Kendileri kayalıklarda kar yağışından sonra da kamp çadırının içerisinde konaklamışlar. Ancak yön bilgileri olmadığı için o alanda sıkışıp kalmışlar. Kar yağışından dolayı da nereye gideceklerini bilemedikleri için birazcık da bitkin düşüp beklemişler." dedi.