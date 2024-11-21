4 gündür aranıyordu: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu kardeşler Valentino ve Mariao Ivankova, 4 gün sonra Kayseri sınırlarında bulundu. Kız kardeşlerin kamp çadırı sayesinde hayatta kaldıkları belirtilirken yapılan tetkikler sonucu sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlenen dağcı kardeşler, taburcu edildi.
Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova, jandarma AFAD, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmada, Yahyalı ilçesindeki Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulundu.