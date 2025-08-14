4 ilde denize girişler yasak! Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler: Denize girmek neden yasaklandı?
Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı il ve ilçelerde denize girişler yasaklandı. İstanbul'daki bazı bölgeleri kapsayan deniz yasağı, can güvenliği nedeniyle uygulanıyor. Kaymakamlık, Valilik ve Belediyeler tarafından duyurulan deniz kullanımı kısıtlamasının hangi illerde geçerli olduğu araştırılıyor. Peki, denize girmek nerede yasak?
İstanbul Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Söz konusu kısıtlama Tekirdağ, Sakarya ve Kırklareli illerinin bazı ilçelerinde de etkili oluyor. Dalga boyunun yüksek olması, şiddetli rüzgar ve rip dalgası sebebi ile bazı sahillerde kırmızı bayrak yer aldı. İşte, denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler...