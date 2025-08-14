4 ilde denize girişler yasak! Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler: Denize girmek neden yasaklandı?

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı il ve ilçelerde denize girişler yasaklandı. İstanbul'daki bazı bölgeleri kapsayan deniz yasağı, can güvenliği nedeniyle uygulanıyor. Kaymakamlık, Valilik ve Belediyeler tarafından duyurulan deniz kullanımı kısıtlamasının hangi illerde geçerli olduğu araştırılıyor. Peki, denize girmek nerede yasak?

İstanbul Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Söz konusu kısıtlama Tekirdağ, Sakarya ve Kırklareli illerinin bazı ilçelerinde de etkili oluyor. Dalga boyunun yüksek olması, şiddetli rüzgar ve rip dalgası sebebi ile bazı sahillerde kırmızı bayrak yer aldı. İşte, denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler...

DENİZE GİRMEK NERELERDE YASAK?

İstanbul Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı olan plajlarında 4 gün boyunca denize girmenin yasak olduğunu duyurdu. Dalga boyu yüksekliği nedeniyle 14-17 Ağustos arasında denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ’ın dört ilçesinde denize girmek yasaklandı. Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçeleri genelinde 14-15-16/08/2025 tarihlerinde, Saray ilçesi genelinde de 14-15/08/2025 tarihlerinde denize girmek yasaklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi rip akıntısı ve yoğun dalga nedeniyle 13-17 Ağustos’ta Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekilecek.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle dört gün 12-13-14-15 Ağustos tarihleri arasında denize girmek yasaklandı.

