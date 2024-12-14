4 ilde dondurucu soğuk! Termometreler eksi 14 dereceyi gösterdi

ARDAHAN

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.



Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte dün başlayan ve etkisini arttıran kar, birçok noktada ulaşımı da aksattı.



Kar ve yoğun tipi nedeniyle yollarda buzlanma oluştu, park halindeki araçlar karla kaplandı.