4 ilde dondurucu soğuk! Termometreler eksi 14 dereceyi gösterdi
Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları, yollarda buzlanma oluştu, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Erzurum'da vatandaşlar, araçlarını üzerine branda ve battaniye çekerek soğuktan korumaya çalıştı.
Soğuk hava yüzünden yol ve kaldırımlarda buzlanma, ev ve iş yerlerinin çatılarda buz sarkıtları oluştu, çeşmeler buz tuttu.