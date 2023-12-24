4 ilde eğitime kar engeli

ERZURUM'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Erzurum Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Öte yandan Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.