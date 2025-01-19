4 ilde "Maske" operasyonu: Milyonluk vurguna 15 tutuklama

Diyarbakır merkezli 4 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen "Maske" adı verilen operasyonda 15 kişi tutuklandı. 253 milyon liralık şüpheli işlem yaptıkları belirlenen zanlıların 50 milyon lira değerinde mal varlıklarına da el konuldu.

4 ilde "Maske" operasyonu: Milyonluk vurguna 15 tutuklama - 1

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanı vererek dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

4 ilde "Maske" operasyonu: Milyonluk vurguna 15 tutuklama - 2

Şüphelilerin sahte internet siteleri üzerinden güven sağladıkları kişileri dolandırıp, aldıkları paraları ATM’den çektikleri belirlendi.

4 ilde "Maske" operasyonu: Milyonluk vurguna 15 tutuklama - 3

2 şüphelinin bir ATM önünde çektikleri paranın paylaşımı sırasında yaşadıkları tartışma da güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

4 ilde "Maske" operasyonu: Milyonluk vurguna 15 tutuklama - 4

253 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM

Çalışmada belirlenen 15 şüpheli, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep ve Adana'da tespit edilen adreslerine düzenlenen eş zamanlı "Maske" operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı.

4 ilde "Maske" operasyonu: Milyonluk vurguna 15 tutuklama - 5

Şüphelilerin banka hesaplarında 253 milyon TL’lik şüpheli işlem yaptıkları belirlenirken, 50 milyon TL değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

4 ilde "Maske" operasyonu: Milyonluk vurguna 15 tutuklama - 6

Aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan SIM kartlar, bir kol saatinin kordonu içine gizlenmiş halde ele geçirildi.

4 ilde "Maske" operasyonu: Milyonluk vurguna 15 tutuklama - 7

Bu şekilde 200’e yakın olay gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından adliyeye sevk edildi. 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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