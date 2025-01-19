4 ilde "Maske" operasyonu: Milyonluk vurguna 15 tutuklama
Diyarbakır merkezli 4 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen "Maske" adı verilen operasyonda 15 kişi tutuklandı. 253 milyon liralık şüpheli işlem yaptıkları belirlenen zanlıların 50 milyon lira değerinde mal varlıklarına da el konuldu.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanı vererek dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.