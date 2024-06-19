4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de devam eden orman yangınıyla ilgili "Tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu." dedi. Söndürme çalışmaları güçlükle devam ederken bölgede rüzgarın poyraz yönünden çok sert estiğini açıklayan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bölgede yağış beklentisinin olmadığını söyledi. Havanın aydınlanmasıyla beraber, yangına havadan helikopterler müdahalesi başladı. İzmir, Uşak ve Manisa'dan da yangın haberleri geldi.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 1

Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının anız yakılmasıyla başlayarak ormana sıçradığını belirtti.

Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

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4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 2

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 3

9 helikopter, 6 uçakla havadan müdahale edilen yangına havanın kararmasıyla birlikte 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçları ile 540 personel müdahale edildi.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 4

Çanakkale’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan helikopter ile bölgede yaptığı incelemenin ardından Çanakkale Savaşları Destanı Tanıtım Merkezinde konuşlu Orman Genel Müdürlüğüne ait Yangın Yönetim Aracında bilgi aldıktan sonra yangınla ilgili son durum hakkında açıklama yaptı.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 5

Bugün 42 adet orman yangını olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu orman yangınlarının 22’si orman içinde, 20’si de orman dışında gerçekleşti. 5 adet yangın bizim üst risk grubunda dediğimiz yangın türünden gerçekleşti. Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak. Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde devam eden bir yangın söz konusu. Yine Uşak’ta devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı." dedi.

Eceabat’taki yangınla alakalı ilk tespitin saat 16.05’te yapıldığını aktaran Bakan Yumaklı "16.11’den itibaren müdahale başladı. 9 uçak, 6 helikopter ile başlamıştık. Şu anda hava araçlarımız gün batımı nedeniyle inmek durumunda kaldı. 1 gece görüş helikopteriyle devam etmiş olacağız mücadeleye. Şu anda 94 adet arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçlarımız ve 540 personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Büyük Anafartarlar köyünü tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok. Bu köyden de herhangi şekilde sağlık sorunu yaşayan yada can ve mal kaybı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 6

"300 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ"

İlk tespitlere göre 300 hektarlık bir alanın etkilendiğini söyleyen Yumaklı, "Uşak’taki yangınla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Saat 18.30’da başladı. 8 dakika sonra ilk müdahale başlandı. 1 helikopter, 33 kara aracı ve 161 personelle burada mücadeleye devam ediliyor. Elbette bunu sıklıkla dile getiriyoruz. Yangınla mücadelede sizin kabiliyetiniz, ülkenizin kapasitesi elbette çok mühim ve çok şükür ki bu konuda herhangi bir problemimiz yok. Ancak biz yangının çıkmamasını önceliyoruz ve başarının burada olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Ancak maalesef iklim değişikliğinin son derece büyük etkilerini yaşadığımız bu günlerde hele ki Akdeniz Havzası'ndaki ülkemizin bundan çok daha fazla etkileneceğini de düşündüğümüzde çok daha fazla ihtimam göstermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum." dedi.

"Çanakkale'ye, Eceabat'a geçmiş olsun diliyorum." diyen Yumaklı, "Ülkemizin bağımsızlık savaşında son derece önemli bu tarihi yarım adanın en ufak bir kısmının bile zarar görmesi bizim gönüllerimizde büyük yara açıyor maalesef. O yüzden tekraren geçmiş olsun diyorum. İnşallah çok fazla uzun saatler olmadan iyi haberi verebileceğimizi ümit ediyorum” diye konuştu.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 7

BAKAN YUMAKLI YANGINLARI GECE BOYUNCA TAKİP ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınları gece boyunca takip etti.

Yangın Yönetim Aracı'nda sahadan bilgileri alan Yumaklı daha sonra yangın bölgesine geçti. Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi'nde de yangın çıktı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi.

Bakan Yumaklı da Değirmendüzü Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı ardından mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 8

BÖLGEDEKİ HAVA DURUMU

Kuvvetli rüzgar alevlerin yayılmasını hızlandırırken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bölgedeki rüzgar durumunu aktardı.

Poyraz yönünden rüzgarın çok sert estiğini anlatan Çalışkan, "Şu anda Eceabat'ta hızı 26km/saat ancak zaman zaman hamleleri 43 km/saat'e kadar çıkıyor. Bu rüzgar bir hafta boyunca çok sert esecek. Gece saatlerinde hızı azalacak ve orta kuvvette esecek. Şu anda rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Yangın devam ederse güneye doğru ilerleyecektir. " dedi.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 9

YAĞIŞ YOK NEM VAR

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların biraz daha yükseleceğini dile getiren Çalışkan, "Yağış beklentisi de yok. Tedbirli olmamız gereken bir hafta." diye konuştu.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 10

BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, yangın nedeniyle önlem amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünün tahliye edildiği belirtildi. Ayrıca Kumköy ve Büyükanafarta köyleri arasındaki yol ulaşıma kapatıldı.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 11

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler de ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 12

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Çanakkale'deki yangın 14 saattir devam ediyor. Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 13

Havanın aydınlanmasıyla birlikte 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verilmeye başlandı.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 14

İZMİR DİKİLİ'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın şiddetiyle yayılan yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 15

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan yaptığı açıklamada, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirten Budan, "Denizden de esen çok şiddetli bir rüzgar var. Çandarlı ve Denizköy Mahallesi yakınlarında şu an yangın sürüyor. Alan geniş ve yayılıyor. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor." dedi.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 16

UŞAK'TA ORMAN YANGINI

Uşak merkeze bağlı Köprübaşı Mahallesi yakınındaki ormanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

Duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 17

Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Yangının rüzgarın da etkisiyle sık sık yön değiştirerek hızla büyüdüğünü ve ormanlık alana sıçradığını belirten Can, "Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili araziler ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alındı. Aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçradı. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde bir dönem büyüdü." dedi.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 18

Yangın bölgesine yakın köylerdeki bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır. Gündüz saatlerinde hava şartları uygun olduğunda bir helikopterle havadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla beraber şu an itibarıyla 495 personel, 107 araç ve iş makinesiyle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın da şu an hızının azalmasıyla birlikte inşallah sabah saatlerine kadar kontrol altına almayı umuyoruz."

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 19

MANİSA'DA YANGIN

Yangın Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi Dutlu mevkiinde çıktı. Mahallelilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 20

Ekipler yangının daha fazla alana yayılmaması amacıyla yoğun çalışma sarf ediyor.

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