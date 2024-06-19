4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de devam eden orman yangınıyla ilgili "Tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu." dedi. Söndürme çalışmaları güçlükle devam ederken bölgede rüzgarın poyraz yönünden çok sert estiğini açıklayan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bölgede yağış beklentisinin olmadığını söyledi. Havanın aydınlanmasıyla beraber, yangına havadan helikopterler müdahalesi başladı. İzmir, Uşak ve Manisa'dan da yangın haberleri geldi.
Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının anız yakılmasıyla başlayarak ormana sıçradığını belirtti.
Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.