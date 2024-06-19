4 ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Bugün 42 adet orman yangını olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu orman yangınlarının 22’si orman içinde, 20’si de orman dışında gerçekleşti. 5 adet yangın bizim üst risk grubunda dediğimiz yangın türünden gerçekleşti. Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak. Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde devam eden bir yangın söz konusu. Yine Uşak’ta devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı." dedi.

Eceabat’taki yangınla alakalı ilk tespitin saat 16.05’te yapıldığını aktaran Bakan Yumaklı "16.11’den itibaren müdahale başladı. 9 uçak, 6 helikopter ile başlamıştık. Şu anda hava araçlarımız gün batımı nedeniyle inmek durumunda kaldı. 1 gece görüş helikopteriyle devam etmiş olacağız mücadeleye. Şu anda 94 adet arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçlarımız ve 540 personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Büyük Anafartarlar köyünü tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok. Bu köyden de herhangi şekilde sağlık sorunu yaşayan yada can ve mal kaybı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.