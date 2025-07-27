4 ilde yangına karşı savaş sürüyor

Bursa, Uşak, Karabük ve Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınları, geniş bölgeyi etkiledi. Bursa'da çıkan yangın rüzgarın yavaşlamasıyla şiddetini bir nebze azalttı. Yangın Gürsu'yu da tehdit ediyor. Bölgede birçok köy tahliye edildi. Havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale de yeniden başladı.
Bursa Orhaneli'nde çıkan orman yangını da 10 saatlik mücadeleyle kontrol altına alındı. Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınları kontrol altına alındı.

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Bursa, Uşak, Karabük ve Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Başlamalarının ardından kısa sürede şiddetli şekilde yayılan yangınlar nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı, yerleşim yerleri boşaltıldı ve bazı mahalleler ciddi risk altında. 

BURSA YANGINI

Bursa'nın üç ilçesinde yangın çıktı.  Hızla yayılan yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgede tahliyeler başladı. Bu bölgedeki yangın sabah 02.30 sıralarında bazı bölgelerde etkisini yitirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , bu saaalerde yaptığı açıklamada, Orhaneli tarafındaki yangının, ciddi şekilde daraltıldığı, Karahadır ve İğdir köylerinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Uraloğlu, Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki yangının 100-110 hektarlık alanda etkili olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, hava kararıncaya kadar 13 hava aracının etkin bir şekilde müdahale ettiğini anlattı.

SABAH ETKİLİ MÜCADELE EDİLECEK

Uraloğlu, son durumu paylaşırken şöyle konuştu: "Karahıdır'ın birkaç binanın etkilenmesiyle şimdilik kurtarıldığını söyleyebilirim. Oradan 700 civarında vatandaşımız tahliye edildi. Oradan yangın biraz daha batı yönde, rüzgarın etkisiyle ilerleyerek İğdir Mahallesi'ne ulaştı. Oradan da yine 600 civarında vatandaşımız tahliye edildi ve gerekli önlemler alındı. Halihazırda mücadele devam ediyor. Henüz yangının sıçraması, söz konusu değil. Sabah gün açmasıyla hava araçları, uçma kabiliyeti yakaladığı andan itibaren tekrar havadan da etkin bir şekilde müdahale etmeye devam edeceğiz.

Antalya Gazipaşa ve Serik ile Mersin Silifke'deki  yangınlar ise kontrol altına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Bursa'nın Orhaneli ile Gürsu -Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale edildi.  Yangın büyük bir hızla ilerledi. 

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Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölge de risk altına girdi, yangın bölgeye ulaşamadı. 

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BURSA

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

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TAHLİYELER BAŞLADI

Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ağlaşan Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren tahliyesine başlandı.

Alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye edildi.

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ORHANELİ YANGINI KONTROL ALTINDA 

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan orman yangını ise 10 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangının enerjisinin düşürüldüğü ve tehlike boyutunun bulunmadığı açıklandı.

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ÇEVRE YOLU TRAFİĞE AÇILDI

Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında çıkan orman yangını sebebiyle Bursa-Ankara otobanı Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. 

Ayrıca 23.00 civarı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.
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ULUDAĞ'DAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ  

Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Uludağ’daki Bakacak Seyir Terası'ndan böyle görüntülendi.
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MAHALLELİ DESTEK VERİYOR

Bursa İpekyolu Mahallesi yakınlarında da alevler etkili oluyor.

Gece saatlerinde de mahalle sakinleri de müdahale çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek veriyor.

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Bursa'da git gide büyüyen alevler TOKİ bölgesine hızla elirledi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TOKİ konutlarına ilişkin "Şu an için net olarak şunu söyleyebilirim, oraya ulaşmış bir yangın, birinci derecede bir tehdit yok." açıklaması yaptı. 

Rüzgarın etkisini artırmasıyla ekiplerin sor anlar yaşadığı bölgeden zaman zaman patlama sesleri geliyor.

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ÇİFT KOLDAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, hem Kestel Ağlaşan hem de Gürsu Dışkaya mahallelerinden çift koldan söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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480 HANE, BİN 765 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabından saat 02.45'te yapılan paylaşımda alevlerin ilerlediği yerleşim yerlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gürsu ilçemizin Karahıdır 170 hane, 708 vatandaş, İğdir 220 hane, 600 vatandaş, Avdancık 90 hane, 457 vatandaş, toplam 480 hane, 1765 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları 1163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürülmektedir."
Açıklamada ayrıca "Gürsu ilçemizin kırsal Karahıdır Mahallesi güvenli şekilde tahliye edilmiş, yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınmıştır. İğdir Mahallesi de güvenli şekilde boşaltılmış olup, ekiplerimiz yangının mahalleye sıçramasını önlemek amacıyla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Yangının ilerlediği Avdancık Mahallesi’nde tahkimat sağlanmış, müdahale ekiplerimiz alanda aktif görev yapmaktadır." denildi.

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FELAKETİN BOYUTLARI ORTAYA ÇIKTI

Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı. 

Günün ağarmasının ardından alevlerin küle çevirdiği alanlar da havadan görüntülendi.  

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akşam saatlerinde yangınların durumlarına ilişkin açıklama yaptı. 

Yumaklı, gün içerisinde toplam 76 yangınla mücadele edildiğini ve bunların 28'inin ormanlık alanda olduğunu, 48'inin ise kırsallık alanda olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, Ankara Eymir yangınının kontrol
altına alındığını, Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. 
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KARABÜK'TE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale 4. günde devam ediyor.

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BOŞALTILAN KÖY SAYISI ARTIYOR

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca da karadan sürdürülüyor.

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

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KARABÜK-ANKARA KARAYOLU KAPATILDI

Bu arada Karabük Valiliği'nden yangına ilişkin yeni bir duyuru yapıldı.

Valilik "İlimizde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla Karabük-Ankara Karayolu, trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar iki yönlü olarak trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı Karabük-Yenice Karayolu üzerinden sağlanacaktır" açıklamasını yaptı. 

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18 KÖY 50 MAHALLE BOŞALTILDI

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale sürüyor.  

Öte yandan merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi.

Gece 00.00 itibarıyla yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

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OTOYOL KONTROLLÜ ŞEKİLDE TRAFİĞE AÇILDI 

Gece saatlerinde Karabük-Ankara kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

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KAHRAMANMARAŞ'TA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne, 6 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi. Alevlerin etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

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KAHRAMANMARAŞ

Yangın, Onikişubat ilçesi Çamlıbel ve Çakırdere mevkiinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arasöz, yangın söndürme ekipleri, iş makinaları sevk edildi. Jandarma, AFAD ve çok sayıda gönüllü de söndürme çalışmalarına katılırken havanın kararması ile yangına karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmalarının gece boyu sürmesi bekleniyor.
Öte yandan yangın nedeniyle 23 ev tedbir amaçlı boşaltılmış, 4 kişi de dumandan etkilenmişti.

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ANTALYA  GAZİPAŞA'DA KONTROL ALTINDA

Antalya'da dün öğle saatlerinde Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangını bugün akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Böylelikle kentte meydana gelen 4 orman yangınının tamamı kontrol altına alınmış oldu.

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BİNGÖL'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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