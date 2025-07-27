4 ilde yangına karşı savaş sürüyor

Bursa, Uşak, Karabük ve Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Başlamalarının ardından kısa sürede şiddetli şekilde yayılan yangınlar nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı, yerleşim yerleri boşaltıldı ve bazı mahalleler ciddi risk altında.

BURSA YANGINI

Bursa'nın üç ilçesinde yangın çıktı. Hızla yayılan yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgede tahliyeler başladı. Bu bölgedeki yangın sabah 02.30 sıralarında bazı bölgelerde etkisini yitirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , bu saaalerde yaptığı açıklamada, Orhaneli tarafındaki yangının, ciddi şekilde daraltıldığı, Karahadır ve İğdir köylerinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Uraloğlu, Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki yangının 100-110 hektarlık alanda etkili olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, hava kararıncaya kadar 13 hava aracının etkin bir şekilde müdahale ettiğini anlattı.

SABAH ETKİLİ MÜCADELE EDİLECEK

Uraloğlu, son durumu paylaşırken şöyle konuştu: "Karahıdır'ın birkaç binanın etkilenmesiyle şimdilik kurtarıldığını söyleyebilirim. Oradan 700 civarında vatandaşımız tahliye edildi. Oradan yangın biraz daha batı yönde, rüzgarın etkisiyle ilerleyerek İğdir Mahallesi'ne ulaştı. Oradan da yine 600 civarında vatandaşımız tahliye edildi ve gerekli önlemler alındı. Halihazırda mücadele devam ediyor. Henüz yangının sıçraması, söz konusu değil. Sabah gün açmasıyla hava araçları, uçma kabiliyeti yakaladığı andan itibaren tekrar havadan da etkin bir şekilde müdahale etmeye devam edeceğiz.

Antalya Gazipaşa ve Serik ile Mersin Silifke'deki yangınlar ise kontrol altına alındı.