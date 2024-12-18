4 katlı evini "yaşam müzesi"ne dönüştürdü: 59 yıl boyunca biriktirdi

"BURADAKİ EŞYALARIN HEPSİ, BENİM 59 YILLIK YAŞAMIMA AİTTİR"

Evinin tek odasında başladığı koleksiyon tutkusunu 4 kata da yayan Mehmet Nail, "Buradaki eşyaların hepsi, benim 59 yıllık yaşamıma aittir. Araba koleksiyonum var. Telefon koleksiyonum var. Video, audio koleksiyonum var. Bunları böyle toplarken bir oda oluştu, 2 oda oluştu derken, sonra arkadaşlarımın çok ilgisini çekti ve büyüttüm. 3'üncü katı yaptığım farklı konseptlerle fotoğraf çekim stüdyosuna dönüştürdüm. Burayı gelinlere, damatlara çekim stüdyosu olarak sunuyorum. 1800'lü yıllardan, 90'lı yıllara ve günümüze kadar binlerce çeşit parça var. Köydeki evimi söküp, getirdim ve olduğu gibi düzenini ve orijinalliğini bozmadan, buraya dekor şeklinde yerleştirdim. Bazen gelip, burada oturuyorum. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Burada 1800'lü yıllara ait bir piyano da bulunuyor. Buraya çekim için gelenler, konseptleri çok beğeniyor ve herkes çok şaşırıyor. Kapıdan içeri giren herkes hayranlıkla etrafına bakıyor" dedi.