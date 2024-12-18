4 katlı evini "yaşam müzesi"ne dönüştürdü: 59 yıl boyunca biriktirdi
Bursa'da yaşayan Mehmet Nail (59), küçük yaştan itibaren biriktirdiği telefon, videokaset, koltuk, enstrüman ve klasik otomobillerin de aralarında bulunduğu binlerce parçayla, 4 katlı evini, 'yaşam müzesi'ne çevirdi. 30 yıl yaşadığı Amerika'nın New York şehrinden getirdiği nostaljik eşyaları da koleksiyonuna ekleyen Nail'in oluşturduğu 'nostalji evi'nde, ailesinden hatıra olarak sakladığı, çocukken üstünde oturduğu halıdan, sıcak aile ortamında yediği yemeğin tabağına kadar, yaşamına dair tüm detaylar bulunuyor. Ayrıca bu evde 1915-1965 yılları arasında üretilen 12 antika otomobil sergileniyor.
Yenişehir ilçesi Köprühisar Mahallesi'nde 1965 yılında dünyaya gelen Mehmet Nail, küçük yaşlardan itibaren nostaljik eşyaları biriktirmeye başladı. Aile büyüklerinden ve yakın çevresinden topladığı telefon, kasetçalar, videokaset ve enstrümanları yaşadığı evin bir odasında biriktirmeye başlayan Nail, 19 yaşında üniversite okumak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde de koleksiyon merakını sürdürdü.