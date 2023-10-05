4 kez müebbetle yargılanan polisten mahkemede ilk savunma: “Yaşadığım travmalar bu sonuca neden oldu”

“YAŞADIĞIM TRAVMALAR, BU SONUCA NEDEN OLDU”

Duruşmaya, tutuklu sanık Ergüner, maktullerin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı. İlk kez ifade veren tutuklu sanık Ergüner, çocukluğundan bu yana yaşadığı travmaların, bu sonuca neden olduğunu söyledi.

Birkaç yıl önce ağabeyi Mehmet Ergüner ile ev yapması karşılığında anlaştıklarını belirten Ergüner, “Mehmet'e 175 bin lirayı peşin verdim. Diğer yarısını da sonra verecektim. Bana evi, 1 yılda teslim edeceğini söyledi. Tayin vaktim yaklaşınca evi sordum ama yapmayacağını söyledi. Ben de haklı olarak paramı geri istedim. Onu da vermeyeceğini söyleyerek, bana küfürler savurdu.” dedi.