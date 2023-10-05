4 kez müebbetle yargılanan polisten mahkemede ilk savunma: “Yaşadığım travmalar bu sonuca neden oldu”
Bursa’da annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner’i öldüren polis memuru Adem Ergüner’in yargılanmasına devam edildi. 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Adem Ergüner, amacının kimseyi öldürmek olmadığını söyledi. Ev yapması için para verdiği ağabeyi Mehmet Ergüner’in sözünde durmayıp, küfür ettiğini söyleyen Ergüner, “Tek geleceğini düşünüyordum ama 3 araçla geldiklerini gördüm. Arabalar yaklaşınca tedirgin olup, havaya tek el ateş edip, durmalarını istedim. Mehmet Ergüner'in arabası üzerime gelmeye devam edince, araca doğru rastgele ateş ettim.” dedi.
Bursa’da ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin yargılanmasına devam edildi. Polis memuru Adem Ergüner, mahkemede ilk kez savunma yaptı.
Olay, ocak ayında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Polis memuru Adem Ergüner, iddiaya göre; Bingöl’de görev yaptığı sırada, 175 bin liraya sattığı aracının parasını, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner’e vererek kendisine ev yapmasını istedi.
Daha sonra evin yapılmadığını gören polis memuru, ağabeyinden parayı geri istedi. Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı.