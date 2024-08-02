4 kişinin ölümü sonrası yol çalışması başlatıldı: Bölgedeki düğün salonları mühürlenecek

Batman’da hafif ticari aracın çarpması sonucu, düğün salonundan çıkan 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza sonrası yolda çalışma başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ekrem Canalp, yol üzerindeki 6 düğün salonunun mühürleneceğini açıkladı. Canalp, “Emniyet ve jandarma tarafından sabit, değişken sürekli mobil radarlarımızla bu yol üzerinden 24 saat esasına göre uygulama yapılacaktır.” açıklamasında bulundu.

4 kişinin ölümü sonrası yol çalışması başlatıldı: Bölgedeki düğün salonları mühürlenecek - 1

Batman-Beşiri Karayolu’nun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, 28 Temmuz gecesi Mehmet Ali Aydın yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçen aynı aileden 6 kişiye çarptı.

Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu.

İhbarla bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

4 kişinin ölümü sonrası yol çalışması başlatıldı: Bölgedeki düğün salonları mühürlenecek - 2

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Süleyman Oğuz ve oğlu Sefa Oğuz ile İlyas Oğuz ve oğlu Demir Oğuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süleyman ve İlyas Oğuz kardeşlerin yaralanan babası B.O. ve annesi M.O. hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Cenazeler otopsi için morga götürülürken, aracı yakındaki akaryakıt istasyonuna park eden Mehmet Ali Aydın, daha sonra başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mehmet Ali Aydın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

4 kişinin ölümü sonrası yol çalışması başlatıldı: Bölgedeki düğün salonları mühürlenecek - 3

DÜN GECE DE 8 KİŞİ YARALANDI

Dün gece saatlerinde de aynı yolda, düğün salonuna gitmek isteyenlerin içinde bulunduğu otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
4 kişinin ölümü sonrası yol çalışması başlatıldı: Bölgedeki düğün salonları mühürlenecek - 4

YOLDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yolda, valilik talimatıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından refüj çalışması başlatıldı.

Bölgede inceleme yapan Vali Ekrem Canalp, yolda refüj ve aydınlatma çalışmalarının başladığını belirterek, “Bu yolla ilgili yaşanan trafik kazaları ve bu kazaların azaltılmasıyla ilgili alacağımız tedbirler var. Hasankeyf yolunda olduğu gibi duble yol olarak bitmiş olduğu zaman hem ayrılmış bir yol olacak hem de kenarlarında servis yollarıyla beraber faaliyet gösteren bir yol olacak. Dikey trafik hareketi tamamen kesilip dört dörtlük bir aydınlatması ve hatta bisiklet yollarının dahi olduğu bir yol olacak. Ancak yolun bitmesini bekleyemeyiz. Bu yolun bu şekle gelene kalan alınacak tedbirlerimiz var. Bunlardan bir tanesi yol ayrımını yapmaktır.” dedi.
4 kişinin ölümü sonrası yol çalışması başlatıldı: Bölgedeki düğün salonları mühürlenecek - 5

DÜĞÜN SALONLARI MÜHÜRLENECEK

Yol üzerindeki düğün salonlarının mühürleneceğini belirten Vali Canalp, “Güzergah boyunca tespit ettiğimiz 6 adet düğün salonu var. Bu düğün salonlarıyla ilgili İl Özel İdaremiz gerekli idari işlemleri yapıyor ve mühürleme işlemi başlamış durumdadır. Buradaki düğün salonları mühürlenecek ve faaliyetleri engellenecektir.” dedi.

4 kişinin ölümü sonrası yol çalışması başlatıldı: Bölgedeki düğün salonları mühürlenecek - 6

Cali Canalp şöyle devam etti:

“Trafik yoğunluğunu dengeleyebilmek için U dönüşü yapılacak bir çalışma daha başlatılmış durumda. Kavşağın trafiğini rahatsız etmeden U dönüşü yapılacak bir çalışmada yine yapılmış olacaktır. Emniyet ve jandarma tarafından sabit, değişken sürekli mobil radarlarımızla bu yol üzerinden 24 saat esasına göre uygulama yapılacaktır. Hız limitlerine uymayan araçlara da gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. Radarların dışında dronlarla da tespitlerimiz olacak. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları da yine bu bölgede hız tespitleri yapacaktır. 10 adet radar uyarı levhamızı her tarafa yerleştirmiş olacağız. Yerdeki sarsıntı bantlarını da bu bölgede standartların üzerinde uygulayacağız. Mevcut uyarı ikaz broşürlerini de iki katına çıkaracağız.”
4 kişinin ölümü sonrası yol çalışması başlatıldı: Bölgedeki düğün salonları mühürlenecek - 7
DAHA FAZLA GÖSTER