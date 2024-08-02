4 kişinin ölümü sonrası yol çalışması başlatıldı: Bölgedeki düğün salonları mühürlenecek
Batman’da hafif ticari aracın çarpması sonucu, düğün salonundan çıkan 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza sonrası yolda çalışma başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ekrem Canalp, yol üzerindeki 6 düğün salonunun mühürleneceğini açıkladı. Canalp, “Emniyet ve jandarma tarafından sabit, değişken sürekli mobil radarlarımızla bu yol üzerinden 24 saat esasına göre uygulama yapılacaktır.” açıklamasında bulundu.
Batman-Beşiri Karayolu’nun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, 28 Temmuz gecesi Mehmet Ali Aydın yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçen aynı aileden 6 kişiye çarptı.
Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu.
İhbarla bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.