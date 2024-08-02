4 kişinin ölümü sonrası yol çalışması başlatıldı: Bölgedeki düğün salonları mühürlenecek

YOLDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yolda, valilik talimatıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından refüj çalışması başlatıldı.

Bölgede inceleme yapan Vali Ekrem Canalp, yolda refüj ve aydınlatma çalışmalarının başladığını belirterek, “Bu yolla ilgili yaşanan trafik kazaları ve bu kazaların azaltılmasıyla ilgili alacağımız tedbirler var. Hasankeyf yolunda olduğu gibi duble yol olarak bitmiş olduğu zaman hem ayrılmış bir yol olacak hem de kenarlarında servis yollarıyla beraber faaliyet gösteren bir yol olacak. Dikey trafik hareketi tamamen kesilip dört dörtlük bir aydınlatması ve hatta bisiklet yollarının dahi olduğu bir yol olacak. Ancak yolun bitmesini bekleyemeyiz. Bu yolun bu şekle gelene kalan alınacak tedbirlerimiz var. Bunlardan bir tanesi yol ayrımını yapmaktır.” dedi.