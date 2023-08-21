4 kişiyi 15,5 milyon lira dolandırdı | Belediye çalışanına 20 yıla kadar hapis istemi
Balıkesir'de 2'si kuyumcu, 4 kişiyi toplam 15,5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen belediye personeli B.A. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, iddianamesinde belediye çalışanı B.A.'nın siyasi kimliği ve konumunu kullanıp, daha küçük miktarlarda aldığı borçları da ödeyip güven kazandığına yer verdi. Öte yandan B.A.'nın bahis borcunu kapatabilmek için çeşitli kuyumculardan borç aldığını, aldığı borçları geri ödediğini, dolandırma kastıyla hareket etmediğini ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.
15,5 milyon TL dolandırıcılık yapan belediye çalışanına istenen ceza belli oldu.