4 kişiyi 15,5 milyon lira dolandırdı | Belediye çalışanına 20 yıla kadar hapis istemi

Bir diğer kuyumcu Tuğbay Demir de B.A.'nın aynı yöntemle kendisinden 600 Ata altını alıp, geri ödemediğini belirtti. B.A.'nın arsa alım satımı yaptığını, satıştan kendisine pay vereceği vaadiyle mesai arkadaşı Metin Demir'den 347 bin 500 lira, Murat Erdem'den ise ailevi sorunları olduğunu söyleyip, 115 bin 700 lira alıp geri ödemediği ortaya çıktı.

Dolandırıldığını belirten kişiler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bu süreçte belediyedeki işinden çıkarılan ve İstanbul'a gittiği tespit edilen B.A., polis eşliğinde getirildiği Balıkesir'de ifade verdi. Savcılıkta ifadesi alınan B.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı.