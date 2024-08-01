4 kişiyi öldürüp, cesetlerini derin dondurucuya koydu: Verilen ceza belli oldu

Olay günü bu nedenle tartıştıklarını, alkol aldığını belirten S.H, suçunu itiraf etti.

Olaydan haberi olduğu, ancak güvenlik güçlerine bildirmediği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A. da S.H. ile Çeşme'de inşaatta çalıştığını, olaydan haberi olmadığını ve polislerin S.H'yi sorması üzerine yerini gösterdiğini belirterek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanık S.H'nin iddianamede istendiği gibi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme ve tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, diğer sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi.