4 kişiyi öldürüp, cesetlerini derin dondurucuya koydu: Verilen ceza belli oldu
İzmir’de 4 kişiyi öldürüp, cesetlerini derin dondurucuya koyan sanığın yargılandığı davada karar belli oldu. Mahkeme heyeti, cinayetleri işlediğini itiraf eden tutuklu sanık S.H’yi 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu ve buzdolabında Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin bulunmasına ilişkin hakkında dava açılan tutuklu sanık, tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme ve tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.