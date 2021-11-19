4 kulaklı Midas, sokak hayvanlarına umut olacak

Haberler - DHA 19.11.2021 - 18:55
Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan Canis Döşemeci, arkadaşının evinin bahçesinde beslediği kedinin dünyaya getirdiği 7 yavrudan 4 kulaklı olanı sahiplendi.
Genetik mutasyon sonucu 1 yerine 2 çift kulağı olan ve Midas ismi verilen kedi adına Instagram'da açılan hesap, yoğun ilgi gördü.
Gövdesinde kalp şekline benzeyen beyaz tüylü bölüm de olan 'Midas', sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı.
Evde Suzy ve Zeyno adlı iki Labrador cinsi köpeğiyle birlikte yaşayan Midas'ın sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, sokak hayvanları için kullanılacak.
Canis Döşemeci, 'Midas'ı 4 ay önce sahiplendiğini belirterek, "Sosyal medyada Midas'a çok büyük ilgi var. Midas'ın adın duyurarak satın alma sahiplen kampanyasına katkı olacaktır. Midas eğer kendisine fon oluşturabilirse kendisi kadar şanslı olmayan sokak hayvanlarına yardım etmek istiyor" dedi.
Midas'ın veterineri Reşat Nuri Aslan, "Midas genetik mutasyon sonucu 4 kulak kepçesiyle doğdu. Duyma sorunu yaşamıyor, sağlığına bir etkisi yok. Aynı zamanda çenesinde genişleme var, dili sürekli dışarıda. Türkiye'de bizim bildiğimiz başka bir örneği yok, Midas' tek" diye konuştu.