4 kulaklı Midas, sokak hayvanlarına umut olacak

Ankara'da, 4 kulaklı doğan Mavi Rus cinsi kedi 'Midas' adına açılan hesap, sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı. 'Midas'ın sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, sokak hayvanları için kullanılacak.

Haberler - DHA 19.11.2021 - 18:55

4 kulaklı Midas, sokak hayvanlarına umut olacak - 1

’nın Çankaya ilçesinde yaşayan Canis Döşemeci, arkadaşının evinin bahçesinde beslediği kedinin dünyaya getirdiği 7 yavrudan 4 kulaklı olanı sahiplendi.

4 kulaklı Midas, sokak hayvanlarına umut olacak - 2

Genetik mutasyon sonucu 1 yerine 2 çift kulağı olan ve Midas ismi verilen kedi adına Instagram'da açılan hesap, yoğun ilgi gördü.

4 kulaklı Midas, sokak hayvanlarına umut olacak - 3

Gövdesinde kalp şekline benzeyen beyaz tüylü bölüm de olan 'Midas', sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı.

4 kulaklı Midas, sokak hayvanlarına umut olacak - 4

GELİR SOKAK HAYVANLARINA BAĞIŞLANACAK

Evde Suzy ve Zeyno adlı iki Labrador cinsi köpeğiyle birlikte yaşayan Midas'ın sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, sokak hayvanları için kullanılacak.

4 kulaklı Midas, sokak hayvanlarına umut olacak - 5

"MİDAS'A ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR"

Canis Döşemeci, 'Midas'ı 4 ay önce sahiplendiğini belirterek, "Sosyal medyada Midas'a çok büyük ilgi var.  Midas'ın adın duyurarak satın alma sahiplen kampanyasına katkı olacaktır. Midas eğer kendisine fon oluşturabilirse kendisi kadar şanslı olmayan sokak hayvanlarına yardım etmek istiyor" dedi.

4 kulaklı Midas, sokak hayvanlarına umut olacak - 6

"TÜRKİYE'DE BİLDİĞİMİZ ÖRNEĞİ YOK"

Midas'ın veterineri Reşat Nuri Aslan, "Midas genetik mutasyon sonucu 4 kulak kepçesiyle doğdu. Duyma sorunu yaşamıyor, sağlığına bir etkisi yok. Aynı zamanda çenesinde genişleme var, dili sürekli dışarıda. 'de bizim bildiğimiz başka bir örneği yok, Midas' tek" diye konuştu. 

4 kulaklı Midas, sokak hayvanlarına umut olacak - 7
4 kulaklı Midas, sokak hayvanlarına umut olacak - 8
4 kulaklı Midas, sokak hayvanlarına umut olacak - 9
4 kulaklı Midas, sokak hayvanlarına umut olacak - 10

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