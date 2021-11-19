4 kulaklı Midas, sokak hayvanlarına umut olacak

"MİDAS'A ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR"

Canis Döşemeci, 'Midas'ı 4 ay önce sahiplendiğini belirterek, "Sosyal medyada Midas'a çok büyük ilgi var. Midas'ın adın duyurarak satın alma sahiplen kampanyasına katkı olacaktır. Midas eğer kendisine fon oluşturabilirse kendisi kadar şanslı olmayan sokak hayvanlarına yardım etmek istiyor" dedi.