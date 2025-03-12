4 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkana doktorlar bile inanamadı: Oynadığı mıknatıslar bileklik olmuş
Şırnak'ta yoğun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şoke etti. Küçük kızın bağırsaklarında ve midesinde bileklik şeklinde yabancı cisimlerin olduğu belirlendi.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar doktorlar kadar ailesini de şoke etti.
Şırnak'ta yoğun karın ağrısı şikayeti ile önce Cizre Devlet Hastanesine ardından da Şırnak Devlet Hastanesine götürdükleri kızları Rumeysa Altundağ (4), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.