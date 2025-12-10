4 yaşındaki çocuk ve annenin dehşet anları. Silahla girip ağızlarını bantladılar
10.12.2025 09:54
DHA
İstanbul Arnavutköy'de silah zoruyla Suriye uyruklu ailenin evine giren hırsızlar, anne ve 4 yaşındaki çocuğun ağzını bağlayıp dövdü. Şüpheliler, evden 200 bin liralık ziynet eşyası çaldı.
Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta motosiklet ile gelen iki şüpheli, kapıdan silah zoruyla girdikleri Suriye uyruklu aileye ait dairede, 4 yaşındaki Nura M. anne Rengin H.'yi (44), döverek ağızlarını bantladı.
Bu sırada eve gelen Nura'nın ağabeyi Murat M. (20) de durdurmak istediği şüpheliler tarafından saldırıya uğradı.
Evdeki 3 kişiye saldıran şüpheliler, toplam değeri 200 bin lira olan ziynet eşyası ve bir miktar dövizi gasbederek kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
Saldırıya uğrayan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Darp raporu için hastaneye başvuran Rengin H. ile oğlu Murat M.'nin işlemlerin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.
"ALTINLARI VERMEZSENİZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜM"
Regin H.'nin oğlu Berzan M., şüpheliler tarafından ailesinin "Altınları vermezseniz sizi öldürürüm" diye tehdit edildiğini dile getirdi.
Berzan M., evlerinin yaklaşık bir aydır izlendiğini öne sürdü.