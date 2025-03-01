4 yaşındaki kayıp Nazlı aranıyor
Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evin önünde oyun oynarken kayboldu. Küçük kız, güvenlik kamerası kayıtlarında son olarak bölgedeki köprüye doğru yürürken görüldü. Aramalar dere çevresinde yoğunlaştırıldı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Nazlı Şeşen'nin (4), Kocabaş Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynağı sırada kaybolması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.