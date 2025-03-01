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4 yaşındaki kayıp Nazlı aranıyor

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evin önünde oyun oynarken kayboldu. Küçük kız, güvenlik kamerası kayıtlarında son olarak bölgedeki köprüye doğru yürürken görüldü. Aramalar dere çevresinde yoğunlaştırıldı.

4 yaşındaki kayıp Nazlı aranıyor - 1

Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Nazlı Şeşen'nin (4), Kocabaş Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynağı sırada kaybolması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

4 yaşındaki kayıp Nazlı aranıyor - 2

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

4 yaşındaki kayıp Nazlı aranıyor - 3

Ekipler, Nazlı Şeşen'nin en son görüldüğü mahalledeki demir yolu ve yanındaki derede arama çalışması başlattı.

4 yaşındaki kayıp Nazlı aranıyor - 4

Akbaş Barajı'nın gelen suyun kesilmesiyle ekipler, dere içerisinde de inceleme gerçekleştirdi.

İz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışması devam ediyor.

4 yaşındaki kayıp Nazlı aranıyor - 5

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Nazlı'nın mahalledeki bir evin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda Nazlı'nın evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü ve bir süre sonra ortadan kaybolduğu yer aldı.

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