4 yaşındaki kayıp Nazlı aranıyor

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Nazlı'nın mahalledeki bir evin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda Nazlı'nın evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü ve bir süre sonra ortadan kaybolduğu yer aldı.