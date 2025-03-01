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4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evin önünde oyun oynarken kayboldu. Nazlı'nın bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedi, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber - 1

Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Nazlı Şeşen'nin (4), Kocabaş Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynağı sırada kaybolması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber - 2

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Nazlı Şeşen'nin en son görüldüğü mahalledeki demir yolu ve yanındaki derede arama çalışması başlattı.

4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber - 3

Akbaş Barajı'nın gelen suyun kesilmesiyle ekipler, dere içerisinde de inceleme gerçekleştirdi.

4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber - 4

DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Nazlı Şeşen'in, bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedi, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

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