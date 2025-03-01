4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evin önünde oyun oynarken kayboldu. Nazlı'nın bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedi, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Nazlı Şeşen'nin (4), Kocabaş Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynağı sırada kaybolması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.