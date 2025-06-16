4 yıl önce internette gördüler: Şimdi kendi imkanlarıyla üretiyorlar

Lavanta üretimine sonradan ortak olarak dahil olan Mustafa Gümüşboğa da 3 yıldır üretime katkı sunduklarını ifade ederek, "Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle henüz tesis kurmayı düşünmüyoruz. Şimdilik fason üretim modeliyle devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.