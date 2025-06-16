4 yıl önce internette gördüler: Şimdi kendi imkanlarıyla üretiyorlar
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan İlhan ve Cemile Önal çifti, internette gördükleri lavanta bahçelerinden etkilenerek lavanta üretimine başladı. Yaklaşık 40 dönümlük arazide kendi imkanlarıyla üretime başlayan çift, lavantaların yağını çıkartarak satışa sunmak için yoğun çaba harcıyor.
Kotangölü Mahallesi'nde 4 yıl önce lavanta üretimi için çalışmalara başladıklarını belirten İlhan Önal, "İnternetten lavanta bahçelerini görüp araştırma yaptım.