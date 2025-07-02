4 yıl önce memleketine döndü, maviyemiş bahçesi kurdu: Kilosunu 500 liraya satıyor

Projenin 1 dönümde hayata geçirildiğini aktaran Akkan, "İkinci yıldan itibaren meyve almaya başladık. 2024 yılındaki hasatla, bu seneki hasat arasında yaklaşık 5 kat verim artışımız var." dedi.



Akkan, bu tarz projelerin her yıl genişletildiğinin altını çizerek şunları kaydetti:



"Geçen sene yine fidan dağıtımı yaptık. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubemizce de bu sene toplamda 32 dekarlık alanın 18 ilçeye eşit miktarda dağıtımı yapıldı, ihalesi yapılacak. Önümüzdeki haftalarda da bahçe kurulumları devam edecek. Yaklaşık olarak 190 dekarlık alana ulaşmış olacağız. Her sene bu alan yavaş yavaş genişletiliyor."