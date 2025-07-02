4 yıl önce memleketine döndü, maviyemiş bahçesi kurdu: Kilosunu 500 liraya satıyor
İstanbul'da yaşayan Uzunboy, dayısının hastalık sürecinde ona destek olmak amacıyla 4 yıl önce memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine döndü. Trabzonlu Mehmet Uzunboy, atıl durumdaki arazisini maviyemiş üretimiyle değerlendirdi.
Dedesinden kalma atıl durumdaki arazisinde organik tarım yapmaya karar veren Uzunboy, Tarım ve Orman Bakanlığının projelerini araştırdı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle bir dönümlük araziyi örnek bahçeye dönüştüren Uzunboy, maviyemiş üretiyor.