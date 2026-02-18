4 yıl sonra 33 yıllık büyük döngü yaşanacak. 2030'da çifte Ramazan sürprizi
Milyonlarca Müslüman için yılın en kutsal zamanı olan Ramazan ayı, her yıl takvimlerimizde 11 gün erkene çekilerek mevsimleri sıra sıra geziyor. Bundan 4 yıl sonra tamamlanacak olan 33 yıllık döngü ise dikkat çekiyor. Ramazan ayının neden her yıl aynı tarihte başlamadığı ve bu döngünün nasıl hesaplandığı ise merak ediliyor. Ramazan neden her yıl takvimde yer değiştiriyor?
2026 yılı Ramazan ayı yarın idrak edilecek. 19 Şubat Perşembe günü başlayacak Ramazan ayının son günü 19 Mart olacak ve 20 Mart, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak kutlanacak. Bundan 4 yıl sonra ise 33 yıllık büyük döngü tamamlanacak ve aynı yıl içinde 2 kez Ramazan ayı denk gelecek.
RAMAZAN NEDEN HER YIL TAKVİMDE YER DEĞİŞTİRİYOR?
Ay takvimine göre her sene Ramazan ayı 11 gün geriye gitmektedir. Bu sene 19 Şubat tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı, gelecek sene 8 Şubat tarihinde başlayacak. Bu şekilde her sene 11 gün geriye gidecek Ramazan ayı, 4 yıl sonra Ocak ayının ilk günlerine denk gelecek.
2030 YILINDA 33 YILLIK DÖNGÜ TAMAMLANACAK
2030 yılının ilk günlerinde 5 Ocak tarihine denk gelecek Ramazan ayının ilk günü, bir sonraki yıl için 11 gün geriye gidecek.
Bu da yine 2030 yılında bir Ramazan ayı daha demek oluyor. 5 Ocak'tan 11 gün geriye gittiğimizde 26 Aralık tarihine denk geliyor ve 26 Aralık 2030 tarihinde Ramazan ayı 1. günü idrak edilecek.
EN SON NE ZAMAN OLMUŞTU?
Bu durum en son 1997 tarihinde olmuştu. Buna göre her 33 senede bir aynı yıl içinde 2 defa Ramazan ayı idrak edilmiş oluyor.
RAMAZAN AYI DÖNGÜSÜ NASIL HESAPLANIYOR?
Mevsimlerin ve ayların yer değiştirme hikayesinin temelinde iki farklı takvim sistemi yatıyor. Miladi takvim, Güneşin dünya etrafındaki dönüşünü esas alır ve bir yıl 365 gündür.
Hicri takvim ise Ayın evrelerini esas alır ve bir yıl yaklaşık 354 gündür.
İki takvim arasındaki bu 11 günlük fark, Ramazan ayının her yıl Miladi takvime göre daha erkene gelmesine neden olur. Bu durum, Ramazan'ın yaklaşık 33 yılda bir tüm mevsimleri dolaşarak başladığı noktaya geri dönmesini sağlar.
RAMAZAN HİLALİ GÖRÜLDÜ MÜ?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre Büyük Okyanus'tan itibaren görüleceğini bildirdi.
AA'nın ulaştığı ve kurulun paylaştığı bilgiye göre, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü süre esas alınıyor, buna göre "içtima ile rüyet" kriterleri kullanılıyor.
"İçtima" Dünya, Ay ve Güneş üçlüsünün aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet" ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini sürdürürken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ediyor.
Ramazanın başladığını gösteren hilal de bu hesaplamaya göre belirleniyor.
Ramazan ayının hilali için dün Greenwich saatiyle 12:01'de içtima, bugün ise 03:42'de rüyet olacak. İçtima ve rüyet gerçekleşeceği için ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.
RAMAZAN HİLALİ İLK BÜYÜK OKYANUS'TAN GÖRÜLECEK
Ramazan hilali ilk olarak Büyük Okyanus'tan itibaren görülecek. Hilal, Avustralya, Asya kıtasının büyük bölümü, Afrika'nın doğusu, Arabistan Yarımadası, Türkiye'nin doğusunda ve Doğu Avrupa'nın bir kısmında da ilk gün görülebilecek.
Yurt içinde 41, yurt dışında 62 noktada hilal gözlem çalışması yapılacak.