4 yıl sonra 33 yıllık büyük döngü yaşanacak. 2030'da çifte Ramazan sürprizi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre Büyük Okyanus'tan itibaren görüleceğini bildirdi.

AA'nın ulaştığı ve kurulun paylaştığı bilgiye göre , Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü süre esas alınıyor, buna göre "içtima ile rüyet" kriterleri kullanılıyor.

"İçtima" Dünya, Ay ve Güneş üçlüsünün aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet" ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini sürdürürken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ediyor.

Ramazanın başladığını gösteren hilal de bu hesaplamaya göre belirleniyor.

Ramazan ayının hilali için dün Greenwich saatiyle 12:01'de içtima, bugün ise 03:42'de rüyet olacak. İçtima ve rüyet gerçekleşeceği için ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.