4 yıl sonra gelen itiraf: Av tüfeğiyle öldürüp, ormana gömdüler

Mersin’de 4 yıl önce kaybolan Orhan Osman G.’nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin çalışması sonucu, Orhan Osman G.’nin kuzeni tarafından öldürülüp, ormanlık alana gömdüğü belirlendi. Cinayetle ilgili olarak 4 kişi adliyeye sevk edildi.

4 yıl sonra gelen itiraf: Av tüfeğiyle öldürüp, ormana gömdüler - 1

Mersin’de polisin kurduğu özel ekibin çalışmasıyla, 4 yıl önce kaybolan kişinin, kuzeni tarafından öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü belirlendi, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri serbest bırakıldı, 4’ü adliyeye sevk edildi.

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4 yıl sonra gelen itiraf: Av tüfeğiyle öldürüp, ormana gömdüler - 2

Kentteki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kurulan özel ekip, 2019’da kaybolan Orhan Osman G'nin (39) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine aile yakınlarını takibe aldı.

4 yıl sonra gelen itiraf: Av tüfeğiyle öldürüp, ormana gömdüler - 3

Polis, soruşturma kapsamında Orhan Osman G.’nin kız kardeşi L.G, kuzeni S.D. ile yakınları A.G. H.D. ve M.A’yı gözaltına aldı.

4 yıl sonra gelen itiraf: Av tüfeğiyle öldürüp, ormana gömdüler - 4

4 YIL SONRA İTİRAF ETTİ

S.D. ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, L.G.’nin ağabeyi tarafından darbedilip fuhşa zorlandığı gerekçesiyle kendisinden yardım istediğini iddia etti.

4 yıl sonra gelen itiraf: Av tüfeğiyle öldürüp, ormana gömdüler - 5

S.D, bunun üzerine L.G.’nin ağabeyi Orhan Osman G.’yi Akdeniz ilçesi Puğkaracadağ Mahallesi’nde av tüfeğiyle öldürüp ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

Alanda iş makinesiyle yapılan kazıda Orhan Osman G.’nin kemiklerine ulaşıldı.
4 yıl sonra gelen itiraf: Av tüfeğiyle öldürüp, ormana gömdüler - 6

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A. serbest bırakıldı, cinayet zanlısı S.D. ile L.G, A.G. ve H.D. adliyeye sevk edildi.

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