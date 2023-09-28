4 yıl sonra gelen itiraf: Av tüfeğiyle öldürüp, ormana gömdüler

Mersin’de polisin kurduğu özel ekibin çalışmasıyla, 4 yıl önce kaybolan kişinin, kuzeni tarafından öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü belirlendi, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri serbest bırakıldı, 4’ü adliyeye sevk edildi.