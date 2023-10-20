4 yıl sonra yeniden görmeye başlayan kadın: “Enkazları görünce içim parçalandı”
Malatya’da yıllar önce sol gözü görme yetisini yitiren, 4 yıl önce de sağ gözünde yüzde 90 oranında görme kaybı yaşayan Meryem Hakalmaz, ameliyatla sağlığına kavuştu. Yeniden görmeye başlayıp taburcu edilen Hakalmaz, “Şimdi gözüm açıldı, dünyayı görüyorum çok şükür ama enkazları görüyorum. İçim parçalanıyor.” dedi.
Malatya’da yaşayan Meryem Hakalmaz, önce sol gözünü kaybetti, ardından da sağ gözünde yüzde 90 oranında görme kaybı yaşandı.
İki gözünde de kontroller yapılan Hakalmaz’ın ameliyat edilmesine karar verildi.