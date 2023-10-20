4 yıl sonra yeniden görmeye başlayan kadın: “Enkazları görünce içim parçalandı”

Meryem Hakalmaz’ın kızı Fatma Özer ise annesinin yıkımları görünce çok etkilendiğini belirterek, “Annemin gözü açıldıktan sonra enkazları gördü. Şehrin böyle olduğunu gördü. Bize bu kadarını tahmin etmediğini söyledi. Gözünden yaşlar akıyor. Şimdi, sürekli depremi konuşuyoruz.” dedi.