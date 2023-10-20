4 yıl sonra yeniden görmeye başlayan kadın: “Enkazları görünce içim parçalandı”

Malatya’da yıllar önce sol gözü görme yetisini yitiren, 4 yıl önce de sağ gözünde yüzde 90 oranında görme kaybı yaşayan Meryem Hakalmaz, ameliyatla sağlığına kavuştu. Yeniden görmeye başlayıp taburcu edilen Hakalmaz, “Şimdi gözüm açıldı, dünyayı görüyorum çok şükür ama enkazları görüyorum. İçim parçalanıyor.” dedi.

4 yıl sonra yeniden görmeye başlayan kadın: “Enkazları görünce içim parçalandı” - 1

Malatya’da yaşayan Meryem Hakalmaz, önce sol gözünü kaybetti, ardından da sağ gözünde yüzde 90 oranında görme kaybı yaşandı.

İki gözünde de kontroller yapılan Hakalmaz’ın ameliyat edilmesine karar verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

4 yıl sonra yeniden görmeye başlayan kadın: “Enkazları görünce içim parçalandı” - 2

18 Eylül’de geçirdiği operasyon sonrasında sağ gözü yeniden görmeye başlayan Hakalmaz’ın sol gözü için ise tedavisi sürüyor.

4 yıl sonra yeniden görmeye başlayan kadın: “Enkazları görünce içim parçalandı” - 3

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde gözlerinin görmediğini, sadece yaşananları duyduğunu belirten Meryem Hakalmaz, “Sol gözümü yıllar önce kaybettim. 4 yıl önce de sağ gözümden bir ameliyat geçirdim ve tamamen görmemeye başladım. Enkazları görünce içim parçalandı. ‘Keşke böyle görmeseydim’ dedim.” ifadelerini kullandı.

4 yıl sonra yeniden görmeye başlayan kadın: “Enkazları görünce içim parçalandı” - 4

Meryem Hakalmaz’ın kızı Fatma Özer ise annesinin yıkımları görünce çok etkilendiğini belirterek, “Annemin gözü açıldıktan sonra enkazları gördü. Şehrin böyle olduğunu gördü. Bize bu kadarını tahmin etmediğini söyledi. Gözünden yaşlar akıyor. Şimdi, sürekli depremi konuşuyoruz.” dedi.

4 yıl sonra yeniden görmeye başlayan kadın: “Enkazları görünce içim parçalandı” - 5
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