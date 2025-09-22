40 derece sıcakta kaynak yapıp, İzmir'i yakmışlardı: İstenen ceza belli oldu

NE OT TEMİZLEDİLER, NE ÖNLEM ALDILAR

Yangının, N.K'nin ev inşaatı çalışmaları esnasında sıçrayan kıvılcımlardan kuru otların yanmasıyla başladığının, alevlerin rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldığının tespit edildiğine yer verilen iddianamede, inşaat alanında yapılan çalışmaların ve kullanılan aletlerin niteliğinin dikkate alındığı ifade edildi.

İnşaat alanında ot temizliği, ıslatma gibi koruyucu tedbirlerin alınmadığı, yangına sebebiyet verme ihtimaline karşın gözlemcilik yapmak ve anlık müdahalede bulunmak için herhangi bir kimsenin görevlendirilmediği aktarıldı.

Sanık N.K. ile inşaatta çalışan sanıklar E.Ü. ve L.B.'nin, kullanılan makinelerin niteliği gereği etrafa sıçrama ihtimali bulunan spiral ve kaynak makinesi kıvılcımlarının yangına sebebiyet vermesini öngörmelerine rağmen, tecrübelerine ve deneyimlerine güvenerek yangının çıkmasına engel olacak şekilde tedbirler almadıkları, dikkatsizlikleri ve tedbirsizlikleri sonucunda orman yangınına sebebiyet verdikleri kaydedildi.