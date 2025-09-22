40 derece sıcakta kaynak yapıp, İzmir'i yakmışlardı: İstenen ceza belli oldu

İzmir'de 40 derece sıcakta kaynak yapıp, orman yangınına neden oldukları ileri sürülen üç kişi hakkında 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

40 derece sıcakta kaynak yapıp, İzmir'i yakmışlardı: İstenen ceza belli oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin üç kişinin 13'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.



İzmir'deki yangın 27 Haziran günü Bornova'ya bağlı Yakaköy ilçesinde çıkmıştı.

Bir evin çatısındaki tadilat sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, rüzgarın etkisiyle büyümüş, geniş bir alana yayılmıştı.

Alevlere karadan ve havadan müdahale edilmişti.

Bölgedeki 455 ev tahliye edilmiş, bazı ev ve araçlar zarar görmüştü.

Yangın 28 Haziran'da kontrol altına alınmıştı.



Büyük yangına ilişkin başlatılan soruşturmada inşaat sahibi N.K. ile işçiler E.Ü ve L.B. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, üç kişi hakkındaki soruşturmasını tamamladı.

Tutuklu 3 sanık hakkında bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



BİRİ DEMİR KESTİ, DİĞERİ KAYNAK YAPTI

İddianamede sanık E.Ü'nün spiral makinesiyle demir kestiği, diğer sanık L.B'nin ise inşaatın çatı kısmında kaynak yaptığı aktarılarak, sanıklar tarafından kullanılan spiral ve kaynak makinelerinden çıkan kıvılcımların inşaatın yan tarafındaki kuru otluk alana sıçradığı ve yangına sebebiyet verdiği vurgulandı.

Geniş bir alana yayılan yangında 110 hektar orman, 35 hektar ziraat alanı, 27 ev ve 7 aracın yanarak zarar gördüğü belirtildi.



NE OT TEMİZLEDİLER, NE ÖNLEM ALDILAR

Yangının, N.K'nin ev inşaatı çalışmaları esnasında sıçrayan kıvılcımlardan kuru otların yanmasıyla başladığının, alevlerin rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldığının tespit edildiğine yer verilen iddianamede, inşaat alanında yapılan çalışmaların ve kullanılan aletlerin niteliğinin dikkate alındığı ifade edildi.

İnşaat alanında ot temizliği, ıslatma gibi koruyucu tedbirlerin alınmadığı, yangına sebebiyet verme ihtimaline karşın gözlemcilik yapmak ve anlık müdahalede bulunmak için herhangi bir kimsenin görevlendirilmediği aktarıldı.

Sanık N.K. ile inşaatta çalışan sanıklar E.Ü. ve L.B.'nin, kullanılan makinelerin niteliği gereği etrafa sıçrama ihtimali bulunan spiral ve kaynak makinesi kıvılcımlarının yangına sebebiyet vermesini öngörmelerine rağmen, tecrübelerine ve deneyimlerine güvenerek yangının çıkmasına engel olacak şekilde tedbirler almadıkları, dikkatsizlikleri ve tedbirsizlikleri sonucunda orman yangınına sebebiyet verdikleri kaydedildi.



13 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

N.K, E.Ü. ve L.B. hakkında bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak suçundan 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

