40 derece sıcakta "yeşil altın" hasadı! Avrupa Birliği'nden coğrafi işaretini almış

“BEREKETLİ BİR HASAT DÖNEMİNDEYİZ”

Adını Gaziantep'ten alan bölgenin ve kentin önemli tarımsal ürünlerinden olan Antep fıstığında hasat heyecanı yaşanırken Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Oğuzeli ilçesinin kırsal Dokuzyol Mahallesi'ndeki hasada katıldı. Çiftçilerle birlikte fıstık toplayan Karayılan, Gaziantep'in 'yeşil altını' olan Antep fıstığı hasadının bu yıl çok bereketli başladığını söyledi. Bu yıl Antep fıstığında son yılların en yüksek rekoltesinin beklendiğini bildiren Karayılan, “Antep fıstığı hasadı için Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin Dokuzyol Mahallesi'ne geldik. Bereketli bir hasat dönemindeyiz. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' derler. Evet, biz de bereketli topraklarda 'Gaziantep hep bereket' diyoruz. Yeşil altın Gaziantep'in Avrupa Birliği'nden coğrafi işaretini almış olan ilk ürünüdür. Antep fıstığı Gaziantep'in altyapısını oluşturuyor. Çünkü ham madde buradan çıkmış oluyor. Şu anda boz olarak hasat için fıstık bahçesindeyiz. Boz fıstık hasat ederken içinden çıkaracağımız boz içi Antep fıstığını en güzel şekilde Antep baklavası ile buluşturarak bereketli bir ürün elde ediyoruz. Bu yıl verimli bir yıl olduğu için bu verimli yılda hasat da tüm güzelliğiyle devam ediyor. Rekolte açısından da geçmiş yıllara oranla baktığımızda bu sene çok daha verimli bir yıl geçiriyoruz. Çiftçilerimizin ürünün bereketli olması için her zaman çiftçilerimizle birlikte sahadayız ve çiftçimizin emrindeyiz. Bereketli bir yıl, bereketli bir sezon, bereketli bir Gaziantep ve bereketli bir Antep fıstığı bahçesinde hasat yapılıyor” dedi.