40 günlük bebeğiyle enkaz altında kalmıştı: Depremden sağ kurtulan kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

"ACISINI HALA İÇİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

Çocukları ile birlikte 1 saat enkazda kaldığını ifade eden Kılınç, "Enkazdan çıktıktan sonra devlet hastanesine geçtik. Bir süre sonra Sivas'a sevk ettiler. Sivas'ta eve yerleştik ve 2 yıldır burada kalıyoruz. Çocuklarımın çok şükür başındayım ve eğitimini sağlıyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki çocuklarımı bana, beni de çocuklarıma bağışladı. Sivas halkından çok memnunum. Depremden bu zamana kadar bize yardım edip destek çıktılar. Depremden bu yana hayatımda birçok şey değişti. Bu zamana kadar hiç yalnız kalmamıştım, hayata tek tutunmayı öğrendim. İnsanın yakınlarını bir anda kaybetmesi hiç kolay değil. Yaşadığımız şeylerin tarifi imkânsız, ancak yaşayan bilir" dedi.





