40 günlük bebeğiyle enkaz altında kalmıştı: Depremden sağ kurtulan kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası enkazda kalan ve 40 günlük bebeğine 20 gün sonra kavuşan Bedia Kılınç, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uykuda yakalanan Bedia Kılınç, 3 çocuğu ile birlikte hayata tutunuyor. Depremde eşi, annesi, ablası ve kayınbabasını kaybeden 3 çocuk annesi Bedia Kılınç, yaşadıklarını unutamıyor. Depremden 40 gün önce doğan bebeği ile enkazda kalan ve kurtarıldıktan 20 gün sonra çocuklarına kavuşan Kılınç, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı.