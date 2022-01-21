40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu. 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü’nün donmuş hali havadan görüntülendi.

Haberler - İHA 21.01.2022 - 11:40

40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 1

'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle donan göldeki tekneler de buz tuttu.

40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 2

Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede buzla kaplanan Nazik Gölü’nün değişik desenlere bürünen yüzeyi ve göl üzerinde yürüyen kuşlar havadan drone ile görüntülendi.

40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 3

Göle kıyısı bulunan köylerdeki çocuklar ise buz tutan göl yüzeyinde oyunlar oynayarak eğleniyor.

40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 4

Bazı balıkçıların buzları kırarak balık avladığı gölün ocak ayının ortalarında donmaya başladığını söyleyen Dilburnu köyü sakinlerinden Ümran Can, “Bu sene şiddetli soğuklardan dolayı göl bu yıl erken dondu. Buz tabakası gün geçtikçe kalınlaşıyor. Köy çocukları özellikle kıyıya yakın yerlerde oyun oynamaya başladılar” dedi.

40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 5
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 6
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 7
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 8
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 9
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 10
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 11
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 12
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 13
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 14
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 15
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 16
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 17
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 18
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - 19

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