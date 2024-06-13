40 kişiye mezar olan binayı "Depreme dayanıklı" diye satmışlar!
Kahramanmaraş merkezli depremde 40 kişinin hayatını kaybettiği Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın firari müteahhidi Abdullah Aybaba ile kırmızı bültenle aranan kızının yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Binada annesi, babası ve kardeşi ile birlikte 12 yakınını kaybeden Seda Fidancan, "Binanın raylı sistem, sağlam ve depreme dayanıklı olduğunu söyleyince satın aldık. Bina ilk sarsıntıda yıkıldı." dedi.
Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı Saim Bey Apartmanı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkıldı. Yerle bir olan apartmanda 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Depremin ardından apartmanın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik kaçtı.