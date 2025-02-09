40 metrekarelik dükkandan Amerika'ya gemi maketi gönderiyor: Beyaz Saray'dan bile aradılar
Trabzon'da küçük yaşlarda hobi olarak başladığı ahşap sanatını işe dönüştüren Boğaçhan Şatıroğlu, 17 sene önce açtığı 40 metrekarelik atölyesi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere birçok ülkeye gemi maketi yapıyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yaşayan 47 yaşındaki Boğaçhan Gökhan Şatıroğlu, 5 yaşında dayısının kendisine oyma küçük tekne yapması ile ahşap sanatına ilgi göstermeye başladı. Bir süre gemi taşımacılığında çalıştıktan sonra aklının bir köşesinde kalan ahşap sanatını yapmak için kolları sıvayan Şatıroğlu, evinde maket gemiler yapmaya başladı.