40 metrekarelik dükkandan Amerika'ya gemi maketi gönderiyor: Beyaz Saray'dan bile aradılar

Şatıroğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Dükkanı açalı 17 sene oldu. Arkadaşlarım marangoz dükkanı vardı, giderdim onların makinelerinde çalışırdım ama talep fazla olunca kendi atölyemi açmama sebep oldu. Her türlü tarihi tekne, Türk tekneleri geçmişten günümüze olan dünya tarihindeki tekneleri, kalyonları, motoryat, dalgıç gemilerini, açık deniz gırgırları, günümüzdeki teknelerin hepsini ölçekli olarak birebir plandan yapıyorum.''

''VATANDAŞLAR KARADENİZ TEKNELERİNİ TERCİH EDİYOR''

Her yaptığı maket gemisinin çocuğu gibi olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, "Vatandaşlar daha çok Karadeniz teknelerini tercih ediyor. Bir akrabasının bağlantısı oluyor ya da geçmişte o teknelerle ilgili bir hatırası oluyor veya herhangi bir yerde teknenin görüntüsü onu daha çok cezbediyor.

Hayal ürünleriyle çalışmıyorum tamamen büyük teknelerin küçültülmüş planlarıyla çalışıyorum. Büyük teknede gerçeğinden ne varsa onun yüzde olarak küçültülmüş halini yapıyorum. En çok maket yapmak hoşuma gidiyor. Maket yaparken de o kadar mutlu oluyorum. Her yaptığım tekne benim bir çocuğum gibi. Fiyatlar teknenin boyutuna, yapım zorluğuna göre değişiyor" dedi.