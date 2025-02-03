40 şehir için kar yağışı uyarısı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat!

Birçok bölgede mevsim normallerinin de üzerine çıkan sıcaklık yerini soğuk havaya bırakacak.



40 kent için kar yağışı uyarısı olduğunu söyleyen Çalışkan, "Çarşamba günü Bolu, Karabük, Kastamonu, Ankara ve neredeyse Toroslara kadar kar yağışı var. Konya, Antalya karayolunda da salı gecesi kar yağışı etkili olmaya başlayacak. Sivas, Kayseri, Karaman, Aksaray, Nevşehir buralarda yoğun kar yağışları var. Ege bu sistemin daha çok soğuğundan etkilenecek. Doğu Anadolu'yu da etkileyecek kar yağışı. Malatya'da Elazığ'da Çarşamba günü kar bekliyoruz yine perşembe günü de devam edecek." diye konuştu.