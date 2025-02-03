40 şehir için kar yağışı uyarısı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat!
Yarın yurdun birçok bölümü soğuk havanın etkisi altına girecek. Çarşamba gününden itibaren ise İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı var. Yeni haftayla ilgili hava durumunun ayrıntılarını NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası salı gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak. İki hafta sürmesi beklenen soğuk havayla birlikte hava sıcaklıkları 10-16 derecelerde düşüşler görülecek.
Soğuk hava dalgasının salı gününden itibaren etkisini göstereceğini söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Soğuk hava yaklaşık 15 gün kalacak. Şubat ayı çok soğuk geçecek." değerlendirmesinde bulundu.