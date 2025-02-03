40 şehir için kar yağışı uyarısı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat!

Yarın yurdun birçok bölümü soğuk havanın etkisi altına girecek. Çarşamba gününden itibaren ise İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı var. Yeni haftayla ilgili hava durumunun ayrıntılarını NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.

40 şehir için kar yağışı uyarısı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! - 1

Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası salı gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak. İki hafta sürmesi beklenen soğuk havayla birlikte hava sıcaklıkları 10-16 derecelerde düşüşler görülecek.

Soğuk hava dalgasının salı gününden itibaren etkisini göstereceğini söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Soğuk hava yaklaşık 15 gün kalacak. Şubat ayı çok soğuk geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

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40 şehir için kar yağışı uyarısı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! - 2

Birçok bölgede mevsim normallerinin de üzerine çıkan sıcaklık yerini soğuk havaya bırakacak.

40 kent için kar yağışı uyarısı olduğunu söyleyen Çalışkan, "Çarşamba günü Bolu, Karabük, Kastamonu, Ankara ve neredeyse Toroslara kadar kar yağışı var. Konya, Antalya karayolunda da salı gecesi kar yağışı etkili olmaya başlayacak. Sivas, Kayseri, Karaman, Aksaray, Nevşehir buralarda yoğun kar yağışları var. Ege bu sistemin daha çok soğuğundan etkilenecek. Doğu Anadolu'yu da etkileyecek kar yağışı. Malatya'da Elazığ'da Çarşamba günü kar bekliyoruz yine perşembe günü de devam edecek." diye konuştu.

40 şehir için kar yağışı uyarısı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! - 3

40 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin durumu haritasında çarşamba ve perşembe günleri kar yağışı beklenen iller gösterildi.

Ardahan, Kars, Iğdır, Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Karabük, Kırşehir, Niğde, Karaman, Konya, Eskişehir, Bolu, Bilecik ve Balıkesir illerinde kar yağışı uyarısında bulundu.

40 şehir için kar yağışı uyarısı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! - 4

MGM, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, aksaray, ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Gaziantep illerinde de sulu kar yağışı ve yer yer kar yağışı göüleceği uyarısında bulundu.

40 şehir için kar yağışı uyarısı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! - 5

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN OLACAK?

İstanbul'da da Çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklıkların eksi derecelere düşeceğini söyleyen Çalışkan, "İstanbul'da salı günü hissedilen sıcaklık 1 derece, çarşamba günü eksi 2 ve perşembe günü de eksi 4'ler görülecek." dedi.

İstanbul'da kar yağışının en etkili olması beklenen yerlerin Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Başakşehir ve Sarıyer'in ormanlık bölgeleri olduğunu söyleyen Çalışkan, "Avcılar ve Beylikdüzü tarafı diğer yerlere oranla yağışlardan biraz daha az etkilenecek. Perşembe günü de sulu karla kar arasında bir yağışımız var devam edecek.İstanbullular, çarşamba ve perşembe günü mümkün olduğunca kendi araçlarıyla yollara çıkmasınlar." uyarısında bulundu.



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