40 sene boyunca iki apartman tek duvarı kullanmış
27.11.2025 18:29
DHA
İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bitişiğindeki 40 yıllık apartmanın bir cephesinde duvar olmadığı ortaya çıktı.
Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.
Yıkım sonrası bitişikte bulunan 40 yıllık binanın bir cephesine duvar örülmediği anlaşıldı.
Binanın banyo, yatak odası ve oturma odalarının açıkta kalması üzerine bazı bina sakinleri, muşambayla buraları kapatarak önlem almaya çalıştı.
İhbar üzerine binaya gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, duvar örülmediği ortaya çıkan binada inceleme yaptı.
"TEK İSTEĞİMİZ BİNAYI YAPAN MÜTEAHHİTİ BULMAK"
Bina sakinlerinden 25 yıldır binada yaşadığını ifade eden Yeter Çelik, "Yan binamız 2 gündür yıkımda dün de önce ön tarafı yıktılar sonra bu çatı kısmından yıkılınca apartmanın yan duvarının olmadığını fark ettik, bizim binamızın duvarının olmadığını fark ettik. Ben işten gelene kadar benim katım yıkılmıştı zaten ama inşaat firması dedi ki 'Bizim suçumuz yok sizin binanızın duvarı yok' çünkü kepçeyle de elleriyle de inşaat firması her şeyi gösterdi bize anlattı. Belediye ekipleri geldi 'Anlaşın aranızda' dedi tuğlamızı örmesi ve alçısı inşaat firmasına ait. Bizim tek isteğimiz inşaat firması neden ödesin o kadar masrafı, biz niye bu kadar eziyeti çekelim gelsin müteahhit çünkü müteahhitin suçu gelsin ödesin yani bizim apartmanımızın müteahhiti suçlu. Ben 25 yıldır buradayım, bu bina 1993 inşaattan alınma dairedir yani. Ben şok oldum zaten komşularım haber verdi nasıl geldiğimi bilemedim. Geldim gördüm yok bütün eşyalar batmış herşey batmış yazık. Mahvolduk 3 çocukla. Ben istiyorum gelsin o müteahhit çektiğimiz eziyeti görsün. Gece soğukta kaldık. Bu bize hak mı" diye konuştu.
Yıkımı yapan firmanın, bina sakinlerince temin edilecek malzemeyle apartmanın açık kalan cephesine duvar öreceği öğrenildi.