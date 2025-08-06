40 yaşında başladı: 20 dönümlük bağ alanında kalıntısız yetiştiriyor

Kadın girişimci Müşerref Üründü, kalıntısız üzüm üretme sürecini şu sözlerle anlattı:



"Kalıntısız üzüm yetiştirdik. Zirai danışmanımız ile işbirliği yaparak insan sağlığına zararı olmayan, aktifsiz üzüm yetiştirdik. Gayet güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah alıcılar ve insanlar tarafından da takdir görürüz. İki yıl önce eşimle birlikte üniversite sınavına girip, Celâl Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu’nu kazandık. Ben Bağcılık, eşim Kooperatifçilik bölümüne yerleşti. Bu sene mezun olduk. Daha iyi nasıl yapabiliriz, bazı şeyleri karadüzen değil daha bilinçli üretici olarak yapalım diyerek okulda öğrendiklerimizi kendi bağımızda uyguladık. Güzel sonuçlar elde ettik."



"BABAMIN VASİTETİNİ YERİNE GETİRİYORUZ"



Eşi Mete Üründü ise süreçle ilgili olarak şunları söyledi:



"2021 yılında babam Turgut Üründü’nün vefat etmesiyle kendimizi çiftçiliğin içinde bulduk. Rahmetli babam insan hayatının çok önemli olduğunu, bize her zaman telkin ederdi. Mümkün olduğunca organik maddelerle ürün yetiştirmeye çalışıyordu. Daha sonra eşimle beraber daha iyi ürün nasıl yetiştirebiliriz diye çalışmaya başladık. Sonra ben 42, eşim 40 yaşındayken üniversite sınavına girdik. Kazandık ve birlikte okuyarak okulumuzu bitirdik. Şimdi birlikte üretime devam ediyoruz."



