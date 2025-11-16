40 yıl önce yüzdükleri yerde konser verdiler

Van Gölü Havzası'nda küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklığın etkileri sürüyor.

Kent ve çevresinde son yıllarda azalan yağış ve artan sıcaklıklar, dünyanın en büyük sodalı ve 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ile de Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesine neden oluyor.

Göldeki en belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyılara oranla az olduğu Erciş'te gözlenirken, bir zamanlar göl suları içerisinde olan tarihi kalıntılar da gün yüzüne çıkıyor.