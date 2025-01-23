40 yılda 500 parçalık koleksiyon oluşturdu: En eskisi 1850'den kalma

Gerçek saat mekaniktir. Telefonlar çıktı, saatlere eskisi gibi rağbet kalmadı. Aksesuar oldular ama yine de meraklıları var. Biz de kaybolan meslekler arasına girdik. Saat iyi bir şeydir. İnsanın en iyi arkadaşıdır. En kıymetli şey zamandır. Zamanı da saat gösterir. Saatin kıymetini bilmeyen hiçbir şeyin kıymetini bilmez.”