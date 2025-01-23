40 yılda 500 parçalık koleksiyon oluşturdu: En eskisi 1850'den kalma
Kayseri’de babadan kalma saatçilik mesleğini 50 yıldır devam ettiren Ahmet Rıhtım (63), beğendiği saatleri satmayıp 40 yılda 500 parçalık koleksiyon oluşturdu. En eskisinin 1850’den kalma İsviçre yapımı saat olan koleksiyonda 100 farklı marka yer alıyor.
Kayseri’de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Rıhtım, 13 yaşındayken babasının yanında çırak olarak saatçiliğe başladı. Geçen süreçte mesleği babasından teslim alan Rıhtım, saat satışı ve bozuk saatlerin tamirini yapıyor.