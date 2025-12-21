40 yıldır biriktiyor. Gazze için 400 bin lira değeri olan koleksiyonunu satışa sundu
21.12.2025 11:40
İHA
Ankara'da koleksiyoner Memduh Aydemir, 40 yıldır topladığı para koleksiyonunu satıp elde ettiği geliri Gazze'ye bağışlamak istiyor.
MALİYETİ 400 BİN
Ankara'da yaşayan koleksiyoner Aydemir, yaklaşık 1985 yılından beri hobi amaçlı topladığı para koleksiyonunda 200 farklı ülkeye ait banknot ve madeni parayı bir araya getirdi. Koleksiyonunun güncel değerinin 400 bin lira olduğu tahmin ediliyor. Para koleksiyonunu satarak elde edeceği geliri Gazze'deki İsarail soykırımının mağdurlarına bağışlamak istiyor.
200 ÜLKENİN KAĞIT PARASI VAR
40 yıldır amatör olarak topladığı koleksiyonunu dönem dönem ihtiyaç halinde birkaç parçasını sattığını belirten Aydemir, Gazze için bütün koleksiyonundan vazgeçmeye hazır. “Şu anda elimde 200 ülkenin kağıt parası var. Bunların yüzde 95'i çil, yüzde 5'i ise temiz durumdadır. Koleksiyonun içinde 100 liralık para da var, 5 bin liralık para da var. ” diyerek kolesiyonun detaylarını aktardı.
KOLEKSİYONU AÇIK ARTTIRMAYA SUNACAK
"Paraların bana maliyeti 400 bin lira ama bu koleksiyonu para alıp satanlara satmak istersek onlar çok ucuza alırlar çünkü onlar alıp satıyor ve birikmiş para da vermiyorlar. 400 bin liralık koleksiyona 100 ile 200 bin lira verirler. Koleksiyonum bana göre 300 bin liradan aşağı değil. Bunu 300 bin liradan açık arttırmaya sunacağım. İş adamlarına sesleniyorum, siz de yardımda bulunun. Dünya malı dünyada kalır, ahiretimize ne götürürsek o bizim için kârdır" diye konuştu.