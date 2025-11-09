40 yıldır omuz omuza çalışıyorlar: 70 yaşındaki çift geçimini böyle sağlıyor

İkisi de 71 yaşında olan Selvet ve Halil çifti 40 yıldır aynı pazarda omuz omuza pazarcılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Hem hayat arkadaşı hem de iş ortağı olan çift evde olduğu gibi pazarda da mutlu ve mesut bir şekilde vakit geçiriyor.