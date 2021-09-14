40 yıldır simit satar gibi altın satıyor

Ertuğrul Müftüoğlu isimli vatandaş, 40 yıldır Çanakkale ve Balıkesir'de açtığı seyyar tezgahta kuyumculuk yapıyor. Daha önceden iki kez soygun girişimiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Müftüoğlu, "Malımızı, canımızı gasp ettirmeden, sağlığımızı kaybetmeden işimizin başındayız" diyor.

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İHA 14.09.2021 - 12:03

Çanakkale’nin Yenice ve Balıkesir'in Balya ilçelerinde halk pazarlarında seyyar olarak tezgah açan Ertuğrul Müftüoğlu, 40 yıldır baba mesleği olan sarraflık mesleğini sürdürüyor.

Yenice bölgesinde tütün ve biber ekimi zamanlarında vatandaşların veresiye aldıkları altınları hasat zamanı ödediklerini belirten Müftüoğlu, "Bu yöreyi yıllar önce babam alıştırmış. Sezondan sezona, tütün parasından biber parasına bu bölgede para döner. Herkes birbirini tanıdığı için güvenle alış veriş yapılır" dedi.

Genelde 22 ayar ürünler sattığını söyleyen Müftüoğlu, düğünler için bilezik, yatırım aracı olarak 2,5’luk ata lirası ve çeyrek altın talep edildiğini söyledi.

Mesleğin son temsilcileri olduklarını ve büyük risk taşıdıklarını belirten Müftüoğlu, “Bir kaç seneye kadar biz de dükkanları sabitleştiririz. Mesleğin tadı kaçtı, sokaklarda altın satmak zor. Riskleri çok. Yollarda silahla önümüze geçenler, kurşun atanlar oldu. Bunları ben yaşadım iki defa. Allah’a şükür malımızı, canımızı gasp ettirmeden, sağlığımızı kaybetmeden işimizin başındayız yine. Mecburuz, buralar küçük yerler. Allah bereket versin karnımızı doyuracak kadar üç beş kuruş bir şeyler oluyor” diye konuştu.

Veresiye satışların düzenli bir şekilde ödendiğini söyleyen Ertuğrul Müftüoğlu, şunları kaydetti:



"Kalkım ve yakın köylerdeki halkımıza vatandaşlarımıza bir iki aylık veresiye altın verebiliyoruz. Çeyrek altın ihtiyaçlarını görebiliyoruz. Çünkü biber sezonunda biberlerini sattıklarında gelip ödemelerini yapıyorlar. Bu şekilde halkla iç içeyiz. Böyle olmasa ticaret olmuyor. Eylül ayına kadar idare ediliyor. Eylül ayının sonunda kırmızı biberini ve domatesini toplayan, satan ödemelerini bize yapıyor. Bu çark bu şekilde devam ediyor. Bir dahaki sene yine Allah ömür verirse bu şekilde devam ederiz."

Seyyar olduğu için altın kurunu da cep telefonu aracılığıyla internetten takip ettiklerini ifade eden Müftüoğlu, "Anlık altın fiyatlarını internet aracılığı ile telefonlarımızdan takip ediyoruz. Güvenemediğimiz zaman da hemen İstanbul’u arıyoruz. Anlık Kapalı Çarşı’daki borsa fiyatını alıyoruz. Bir süre bunla idare ediyoruz. Yüklü satış olursa, düşüp çıktığını internet veya tekrar İstanbul’u arayarak takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

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