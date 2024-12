Her gün saat 06.30’da iş yerimi açıyorum, akşam da bazen geç saatlere kadar açık kalıyorum. Yoğunluktan bazen tost bile yiyemiyorum. Şu an işlerimiz iyi durumda. Fiyatlarımızda her zaman uygun ve ben elimden geldiğince uygun vermeye çalışıyorum.